Franse crosskapitein Paulin kondigt pensioen aan

Paulin was voor zijn crosstijd een bijzonder goede BMX'er. Zo won hij in 1999 al een wereldtitel bij de jeugd. Eind 2011 debuteerde Paulin in de MX1 en won er direct zijn eerste wedstrijd. De Fransman reed bijna zijn gehele carrière op fabrieksmateriaal. Hij begon op Kawasaki, maakte de overstap naar Honda en reed vanaf 2017 voor Husqvarna. In 2019 stapte hij over naar Wilvo Yamaha. Nu zet hij een punt achter zijn carrière. "Het is met veel emotie, dat ik besloten heb om mijn carrière te beëindigen", leest het statement van Paulin. "Ik heb mijn hele leven aan mijn sport gewijd en dit heeft me gemaakt tot wie ik vandaag ben. "

Paulin won in 2007, na zijn eerste profcontract te hebben getekend, direct zijn eerste titel in het EK. Daarna blijven de echte grote individuele successen uit. Een keer werd hij tweede in het WK, twee keer derde en één keer derde in de MX2. Wel won hij tien GP's, waarvan (zijn laatste) twee in Valkenswaard en één in Lierop. Ook droeg hij elf jaar achtereen het shirt van Team Frankrijk en zou hij uitgroeien tot de absolute kapitein van het Franse Nations team, dat vijf keer achter elkaar de titel won, voordat het afgelopen seizoen door TeamNL werd afgetroefd.

"Ik heb hele mooie geluksmomenten meegemaakt, aan de leiding gereden in de MX2- en MXGP-kampioenschappen, het Franse volkslied kunnen zingen met het publiek en zoveel meegemaakt wat me altijd bij zal blijven", memoreert Paulin, die in Lommel al zeer emotioneel reageerde op zijn eerste zege in drie seizoenen.

Reden van vertrek niet bekend

Paulin heeft niets gezegd over de precieze reden van zijn vertrek, maar het daadwerkelijke argumenten laten zich raden. Hij had, net als Clément Desalle, geen perspectief meer bij een topteam. Dit heeft onder meer te maken met de doorstroom van getalenteerde MX2-rijders. Het laatste voorbeeld is de aankondiging van Ben Watson bij Wilvo Yamaha, het team waar Paulin voor rijdt. Naar verluidt hebben de Japanners voor een nieuwe koers gekozen en zal binnen afzienbare tijd duidelijk worden dat Glenn Coldenhoff de nieuwe kopman wordt bij dat merk.

Paulin, als één van de beter betaalde rijders, grijpt naast het zitje bij Yamaha en is blijkbaar niet aantrekkelijk genoeg voor teams als Kawasaki en GasGas gebleken, die voor kort allebei nog een plekje vrij hadden. GasGas is inmiddels voorzien en Kawasaki lijkt een andere rijder naast Romain Febvre te willen hebben. Kortom, Paulin grijpt naast een fabriekszitje en met hem neemt een kleurrijk en talentvol karakter afscheid van de sport om ruimte te maken voor de nieuwe lichting. Al had hij, met zijn dertig levensjaren, nog wel een paar seizoenen meegekund.