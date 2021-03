Van der Zande maakte in de winter de overstap naar het team van Chip Ganassi Racing, dat dit jaar terugkeerde op het hoogste niveau van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De succesformatie van racelegende Chip Ganassi bewees eind januari direct zijn klasse toen het in de allereerste race met de DPi-bolide van Cadillac meteen wist mee te vechten om de overwinning in de 24 uur van Daytona. Het team leek zelfs op weg naar de zege, totdat Van der Zande vijf minuten voor het einde de pits moest opzoeken met een lekke band en zo de zege aan zijn neus voorbij zag gaan.

Ruim anderhalve maand na de 24 uur van Daytona krijgt Van der Zande dit weekend kans op sportieve revanche. De 12 uur van Sebring is de tweede race van het IMSA-seizoen en net als de race op Daytona een absolute klassieker in de Amerikaanse racerij. Van der Zande besloot van de nood een deugd te maken en combineerde het tripje naar Florida met een korte vakantie met het gezin. De lange autorit van Miami naar Sebring was een mooie gelegenheid om even bij te praten met Motorsport.com Nederland.

“We hebben in Miami even een paar dagen aan het strand gezeten en zijn nu onderweg naar Sebring. Daar heb ik superveel zin in”, vertelt Van der Zande. “Door Covid zien mijn kinderen geen circuit, terwijl ik daar zelf heel vaak ben. Dat is natuurlijk heel jammer. Vorig jaar heb ik ze één keer meegenomen naar de 24 uur van Spa en nu met Sebring dacht ik: ‘jullie moeten gewoon mee’. Eromheen hebben we best wel wat ruimte en tijd, dus ik dacht, we knallen er een vakantie aan vast.”

Gebrand op de zege

De 12 uur van Sebring wordt dit weekend alweer voor de 69ste keer verreden. Van der Zande stond op de voormalige luchtmachtbasis al vaker op het podium, maar hij wist er nog nooit te winnen. Het doel voor aanstaande zaterdag is dan ook duidelijk: “Ik ben er heel vaak tweede geworden en ik zou hem heel graag een keer willen winnen. Hij staat echt bovenaan het verlanglijstje bij mij, zeker weten.”

Voor veel coureurs is een zege in de 24 uur van Le Mans het unicum, maar Van der Zande denkt daar anders over: “Ik denk dat deze voor mij nog belangrijker is dan Le Mans. Daar heb ik toch iets minder feeling mee dan met de Amerikaanse races. Sebring is wat dat betreft nog wel een tandje belangrijker voor mij. Ik zou hem heel graag willen pakken.”

Samen met Chip Ganassi Racing mocht Van der Zande onlangs al twee dagen testen op het circuit van Sebring, al stond die test niet specifiek in het teken van de race voor komend weekend: “Sebring is een heel rare baan om op te testen omdat je er heel veel temperatuurverschillen hebt. Het kan zo maar zijn dat je er ’s ochtends twee seconden sneller gaat dan in de middag. Als je dan verschillende onderdelen gaat testen en het gaat dan heel goed, dan weet je niet of het aan de auto ligt of aan wat anders. We hebben die test dan ook vooral gebruikt voor het testen van items voor de rest van het seizoen, niet zozeer om op Sebring snel te gaan. We hebben natuurlijk ook wel gekeken naar wat werkt op Sebring met de hobbels en dat soort dingen, maar Sebring is ook een heel goede baan om voor stratencircuits te testen. Op een stratencircuit kan je niet testen dus op deze manier konden we al mooi wat ervaring opdoen voor de races in Detroit en Long Beach.”

"Dit is wat er mist in de Formule 1"

De befaamde hobbels op het circuit van Sebring maken van de race een ware uitputtingsslag voor mens en machine. Voor Van der Zande is het inmiddels bekend terrein, maar voor zijn teamgenoot Kevin Magnussen is het wel een hele nieuwe ervaring, nadat hij de afgelopen jaren alleen op Formule 1-circuits heeft gereden waar het asfalt er vaak zo strak als een biljartlaken bij lag: “Kevin vindt het geweldig. Hij zegt ook dat dit nou net is wat er mist in de Formule 1, die authentieke banen. Alles lijkt daar op elkaar en alles is er een beetje meer van hetzelfde. Hij vindt het geweldig om op Sebring te kunnen rijden.”

Van der Zande heeft een goede klik met de Deen, die na zijn vertrek bij het F1-team van Haas al snel zijn draai heeft gevonden in Amerika: “Hij heeft het hier heel erg naar zijn zin. Hij heeft zijn vader natuurlijk altijd gevolgd, die heeft hier twintig jaar geracet. Hij had al besloten dat hij hier ook graag wilde racen. Hij gaat nog wel een paar goede shocks meemaken. Mosport is bijvoorbeeld een ronduit gevaarlijke baan waar het ontzettend hard gaat en zo hebben we nog wel een paar banen die hij echt mooi gaat vinden.”

Tijdens de 24 uur van Daytona had Magnussen meteen de snelheid te pakken met de Cadillac, zag ook Van der Zande: “Ja hij doet het echt heel goed. Het is ook gewoon een fijne vent om mee te werken. Hij komt hier niet met een attitude als Formule 1-ster binnen.”

Geen spelletjes

Van der Zande en Magnussen kunnen dit weekend ook nog rekenen op Scott Dixon. De zesvoudig IndyCar-kampioen maakt de line-up van Ganassi compleet: “Scott is echt een legende, dat merk je aan alles. Hij heeft overigens ook nog nooit gewonnen op Sebring, dus ook voor hem is dit een race die hij heel graag wil pakken. Als hij deze gewonnen heeft, heeft hij ook wel zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt”, grapt Van der Zande over de Nieuw-Zeelander, die onder andere al de Indy 500 en de 24 uur van Le Mans op zijn erelijst heeft staan: “Het is echt een relaxte gast. Het is sowieso heel chill tussen ons drieën. Het is gewoon fijn dat je lekker met de teamgenoten overweg kunt en dat er geen spelletjes worden gespeeld of gekke dingen gebeuren. Iedereen zit er relaxt bij en heeft één doel, en dat is winnen.”

Die ambitie wordt gedeeld door het team van Ganassi: “Dit team denkt alleen maar aan winnen, daar doen ze alles voor. Ze doen er alles aan om het mij en de andere coureurs zo comfortabel mogelijk te maken, dat maakt het erg fijn. Voorlopig zit ik hier heel lekker op mijn plek.”

LMDh

Met zijn plekje bij Ganassi kijkt Van der Zande stiekem ook al naar de toekomst. Zo zullen in 2023 de DPi’s worden opgevolgd door zogenaamde LMDh’s: gloednieuwe prototypes die naast het IMSA-kampioenschap ook mogen racen in de topklasse van het World Endurance Championship. Onder andere Porsche, Audi en Acura hebben reeds bevestigd dat ze in de LMDh’s zullen stappen. Ook Cadillac overweegt een LMDh-avontuur, al is er nog niets definitief: “Er speelt een hoop, maar er is nog niets rond. Ook niet voor mij”, aldus Van der Zande. “Dit is voor mij echter de toekomst. Het was voor mij het doel om de komende twee jaar te overleven in de DPi, voordat in 2023 de LMDh’s hun intrede doen. Er zijn natuurlijk een hoop auto’s weggevallen, maar als je er nu bij zit heb je denk ik best een grote kans om door te schuiven naar de LMDh. Dat is natuurlijk de toekomst, maar we gaan eerst maar eens proberen om dit weekend die race te winnen.”

De 12 uur van Sebring gaat zaterdag om 15.10 uur Nederlandse tijd van start. Naast Van der Zande staan onder andere ook Jeroen Bleekemolen (LMP3) en Nicky Catsburg (GTLM) aan de start.