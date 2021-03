Cadillac bevestigt interesse in LMDh-programma

De topklasse van het IMSA-kampioenschap wordt sinds 2017 gevormd door op LMP2-gebaseerde DPi’s. Deze bolides zullen in 2023 plaatsmaken voor de komst van de zogenaamde LMDh’s: prototypes die gebruikmaken van een hybride-aandrijving en gebaseerd zijn op de nieuwe generatie LMP2’s. Deze LMDh’s zullen ook worden toegelaten tot de hoogste klasse van het FIA World Endurance Championship, waarmee ze dus onder andere ook in de 24 uur van Le Mans tegen hypercars van Toyota, Peugeot en Ferrari kunnen gaan strijden voor de overallzege.

Porsche, Audi en Acura hebben al bevestigd dat ze vanaf 2023 met een eigen LMDh gaan racen. Inmiddels heeft ook Cadillac aangegeven dat het interesse toont in een LMDh-programma, waarmee het zich voegt bij andere potentiële kandidaten als BMW en Ford. Cadillac is momenteel al met een uiterst succesvol DPi-programma actief in het IMSA-kampioenschap. Sinds 2017 heeft het merk twee constructeurstitels en achttien overwinningen behaald met de Cadillac DPi-V.R. Van de laatste vijf edities van de 24 uur van Daytona – het hoogtepunt van de IMSA-kalender – werden er vier gewonnen door Cadillac.

Serieuze interesse

Ondanks het succes van de DPi heeft Cadillac officieel nog niet bevestigd of het na 2022 actief blijft op het hoogste niveau, maar volgens Laura Wontrop Klauser, de nieuwe directrice van het sportscar-programma van General Motors, is er wel serieuze interesse: “LMDh heeft zeker onze interesse gewekt”, vertelt Wontrop Klauser aan Motorsport.com. “We hebben de reglementen al eens goed onder de loep genomen. Momenteel zijn we aan het kijken waar we onszelf willen plaatsen wat betreft het racen met sportscars.”

Naast een eventueel LMDh-project moet General Motors zich ook nog buigen over de toekomst van het GT-programma, waar het met Corvette een rijke historie heeft. Net als bij de prototypes zal er ook in het GT-landschap echter het nodige gaan veranderen de komende jaren.

LMDh, GT of allebei?

“Wat ons betreft vallen die twee samen, waar het in het verleden vaak meer gescheiden was”, vervolgt Wontrop Klauser. “Corvette Racing was op zichzelf staand in de GTLM en Cadillac was een apart programma in de prototypes. Nu is het een heel ander verhaal en de LMDh maakt zeker deel uit van die evaluatie. Heeft het voor ons zin om daaraan deel te nemen en zo ja, met welk merk? Het goede nieuws is dat in IMSA’s nieuwe GTD Pro-klasse ook wat fabriekssteun geoorloofd is, dus daar zijn we wel naar aan het kijken.”

Concreet komt het erop neer dat GM aan het onderzoeken is of het actief wil blijven in zowel de prototypes als de GT’s, of dat het zich in de toekomst focust op slechts één categorie: “Beide richtingen zijn zeker een optie. Cadillac heeft flink profijt gehad van de connectie met de autosport, dus ik zie het wel gebeuren dat racen in de toekomst zeker deel blijft uitmaken van Cadillac. De plannen die zijn gedeeld rusten voor een groot deel op elektrische mobiliteit. Daar ligt zeker een kans voor het Cadillac-merk.”

Dit jaar nemen er drie Cadillacs deel aan het volledige IMSA-seizoen. Een daarvan wordt bij Chip Ganassi Racing bestuurd door Renger van der Zande. Action Express en JDC-Miller Motorsports zijn verantwoordelijk voor de overige twee DPi-V.R’s die het hele seizoen voor hun rekening nemen.