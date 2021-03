Van der Zande start 12 uur van Sebring vanaf P3

De Nederlander kwam in de kwalificatie een halve seconde tekort op de #31 Whelen Action Express Cadillac van Pipo Derani, Felipe Nasr en Mike Conway. Tweede op de grid staat de #10 Wayne Taylor Racing van Ricky Taylor, Filipe Albequerque en Alexander Rossi.

De kwalificatie voor de befaamde endurance race in Florida werd voortijdig afgebroken na een zware crash van Jimmie Johnson. Die had zijn Cadillac van Ally Cadillac Racing bij bocht 16 in de bandenstapel geboord. Johnson kon zelf ongedeerd uitstappen, maar de ravage was dusdanig groot dat de wedstrijdleiding besloot om de kwalificatie maar helemaal te staken.

Tijdens die kwalificatie was het lang stuivertje wisselen geweest tussen Derani en Taylor. Uiteindelijk was het de Braziliaan die met een recordbrekende 1.45.354 aan het langste eind trok en de snelste tijd voor zich opeiste. De twee rivalen hadden twee minuten voor het einde van de sessie genoeg gezien en waren al naar binnen gegaan. Van der Zande bleef evenwel in zijn Cadillac nog even buiten om een allerlaatste poging op pole position te wagen, nadat hij even te voor al bijna zelf was gecrasht. De Amsterdammer leek op weg naar een snelle ronde, maar een verbetering van zijn tijd zat er niet omdat het ongeluk van Johnson en de daarop volgende rode vlaggen roet in het eten gooiden.

In LMP2 was het Steven Tomas die in de WIN Autosport Oreca (met Tristan Nunez en Thomas Merrill) de snelste tijd noteerde. Het trio start voor de PR1/Mathiasen Motorsport-Oreca van Ben Keating, Mikkel Jensen en Scott Huffaker. In de LMP3 was de jonge Zweed Rasmus Lindh het snelst met de Ligier JS P320 van Performance Tech Motorsports (met Dan Goldburg en Mateo Llarena).

De 69ste editie van de 12 uur van Sebring start vanmiddag om 15.10 uur Nederlandse tijd.