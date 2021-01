WTR Acura wint 24 uur van Daytona na drama voor Van der Zande

De Ganassi-formatie speelde in de eerste helft van de race kort op de bal, maar Van der Zande en teamgenoten Kevin Magnussen en Scott Dixon kregen in de tweede helft van de race toch wel wat tegenslag te verwerken. Die tegenslag kwam in de vorm van twee straffen, eentje voor het overtreden van de snelheidslimiet bij het ingaan van de pitstraat en eentje omdat de wielen van de wagen draaiden terwijl deze nog op de jacks stond. Daardoor leverde de #01 Ganassi Cadillac de koppositie in en moest Magnussen in de aanval om het verloren terrein goed te maken. Dixon nam het stuur met zo’n drieënhalf uur te gaan over van de voormalig F1-coureur.

Door de straffen voor Ganassi kwam de #10 Wayne Taylor Racing Acura steviger aan de leiding. Het hele veld schoof nog verder in elkaar toen Dixon met iets meer dan twee uur te gaan een lekke band kreeg. De Nieuw-Zeelander bracht de #01 Cadillac zonder al te veel problemen in de pits, maar de organisatie neutraliseerde de wedstrijd wel. Het team wisselde naar Van der Zande, die de wedstrijd af mocht maken en hij mocht ook weer aansluiten. De achterstand van 28 seconden werd dus een achterstand van slechts een handvol seconden. Zo pakte de lekke band eigenlijk goed uit voor Van der Zande en zijn team, die als vijfde aan mocht sluiten bij de herstart.

Met iets meer dan anderhalf uur te gaan was Van der Zande de eerste die binnenkwam voor een pitstop. Hij schoof daarmee weer een paar plekjes op en lag na de volledige pitstopcyclus op de tweede plaats achter Filipe Albuquerque, die de leiding in de #10 WTR Acura had genomen. Van der Zande leek echter niet meer de snelheid te hebben en hij verloor de tweede plaats aan Harry Tincknell in de #55 Mazda. Later bleek dat Chip Ganassi Racing een strategisch spelletje speelde waardoor Van der Zande in het laatste uur als eerste stopte. Nadat ook de andere deelnemers binnen waren geweest lag Van der Zande aan de leiding voor de #48 Ally Cadillac van Kamui Kobayashi.

Albuquerque kwam als laatste van de koplopers binnen en maakte logischerwijs de kortste stop van het hele stel. Met een half uur te gaan kwam hij ook weer als leider op de baan, een voorsprong van zo’n zes seconden op Van der Zande. Het verschil verdween als sneeuw voor de zon en met iets meer dan een kwartier te gaan zat Van der Zande op de achtervleugel van Albuquerque. Op het middenterrein van de omloop kwam er een aanval van de Nederlander, maar hij kon in eerste instantie niet profiteren.

Op het moment dat Van der Zande weer aanstalten maakte om de aanval in te zetten, kwam er witte rook uit de achterkant van de #01 Cadillac. Van der Zande minderde onmiddellijk snelheid en kwam in de pits met een lekke band. Albuquerque had de leiding in de wedstrijd daardoor stevig in handen, zijn voorsprong op Tincknell in de Mazda bedroeg vijf seconden met Kobayashi op de derde plaats. Mazda had ook niet meer de snelheid en Kobayashi wist de tweede plaats te veroveren met minder dan vier minuten te gaan.

De koppositie van Albuquerque kwam niet meer in gevaar, teambaas Wayne Taylor pakte zodoende zijn derde overwinning op rij in de belangrijke Amerikaanse race. Voor Acura, het merk waarmee hij dit jaar voor het eerst werkt, was het echter de allereerste overwinning op Daytona. De #48 Ally Cadillac eindigde op de tweede plaats voor de #55 Mazda van Tincknell.

Van der Zande verloor ook de vierde plaats nog aan de #60 Meyer Shank Racing van Juan Pablo Montoya. De Nederlander moest genoegen nemen met de vijfde plaats, een hartverscheurende nederlaag na een verder ijzersterk optreden met Kevin Magnussen en Scott Dixon.

LMP2: Straf geeft doorslag voor Tower Motorsport

In de LMP2-klasse stevende de #8 Tower Motorsport af op de overwinning, maar dat team werd bestraft voor een valse start bij de herstart en de formatie moest daardoor binnenkomen voor een drive through-penalty. Het team kwam in de laatste fase nog wel aan de leiding, maar moest nog stoppen. De overwinning ging daardoor naar Paul-Loup Chatin in de #18 Era Motorsport Oreca. Tower Motorsport werd tweede voor de tweede wagen van Dragonspeed, de #82.

Voor twee Nederlandse inschrijvingen viel het doek al vroeg in de race. Racing Team Nederland viel voor het vallen van de avond uit nadat kopman Frits van Eerd crashte. Rinus van Kalmthout maakte met DragonSpeed zijn debuut in de 24 uur van Daytona, maar reed geen meter in de race toen zijn teamgenoot crashte. De wagen kon niet hersteld worden en zo eindigde het Rolex24-debuut van de Hoofddorper in mineur.

GTLM: Zege voor Catsburg en Corvette

De beide wagens van Corvette Racing reden vanaf de start van de race in slagvolgorde aan de kop van het GTLM-veld, maar in de laatste uren van de race ging het alsnog mis. Nick Catsburg lag met de #3 Corvette aan de leiding van de wedstrijd, maar kwam moeizaam van zijn plek na een pitstop. Later moest hij nog eens binnenkomen waardoor de leidende positie ineens verder uit het zicht verdween.

De #4 Corvette met Alexander Sims aan boord kwam derhalve aan de leiding, maar de herstart pakte niet gunstig uit voor het Amerikaanse merk. Augusto Farfus pakte de leiding in de #24 RLL BMW, maar Sims toonde spierballen en counterde niet veel later. Catsburg deed nog goede zaken in het voorlaatste uur en lag derde toen hij met nog 75 minuten te gaan het stuur overgaf aan Jordan Taylor, die de klus af mocht maken.

Taylor had aanzienlijk meer snelheid en passeerde Tommy Milner in de #3 Corvette met nog iets meer dan een half uur te gaan. Dat gebeurde overigens nadat de #24 RLL BMW van Farfus tijd verloor bij een pitstop. De Braziliaan kwam daardoor op achterstand te zitten. Toen ook Alessandro Pier Guidi zijn laatste stop gemaakt had, kwam Taylor aan de leiding en haalde hij de overwinning binnen voor Corvette. Voor Catsburg was het in de vijfde deelname zijn eerste overwinning in de 24 uur van Daytona. De tweede Corvette van Milner werd tweede voor de #24 RLL BMW van Farfus.

GTD: Dontje zegeviert met Winward Mercedes

In de GTD-klasse ging het duel om de overwinning vrijwel de hele race tussen Ferrari en Mercedes. Daarbij kwamen de hoofdrolspelers meermaals met elkaar in aanraking, maar uiteindelijk nam de #57 HTP Winward Mercedes de leiding in de wedstrijd. Maro Engel speelde een belangrijke rol voor deze wagen, hij reed in de laatste twee uur weg van de concurrentie en bouwde vlotjes een riante voorsprong op. De zege kwam niet meer in gevaar voor Engel, hij bracht de Mercedes AMG GT3 aan de finish op de eerste plaats. Ook de tweede plaats viel ten prooi aan het Duitse merk, de #75 SunEnergy1 Racing Mercedes van onder andere Raffaele Marciello werd tweede voor Andrea Caldarelli in de #1 Paul Miller Motorsports Lamborghini.

Steijn Schothorst moest gedurende de nacht het strijdperk verlaten. Hij kwam met de #111 GRT Lamborghini in actie, maar die wagen viel stil door een elektrisch probleem. Zondag kwam de wagen nog wel in actie om data te verzamelen, maar een goed resultaat was uit het zicht verdwenen. Laurens Vanthoor viel met de #9 Pfaff Motorsports ook uit met technische problemen.

LMP3: Bleekemolen grijpt naast podium

De nieuwe toevoeging in de 24 uur van Daytona leverde niet het meeste spektakel op. Alle wagens kenden zo hun problemen, maar uiteindelijk was de #74 Riley Motorsports LMP3 van Oliver Askew, Spencer Pigot, Scott Andrews en Gar Robinson de snelste. Zij wonnen voor de #33 van Sean Creech Motorsport. Muehlner Motorsport werd derde met de #6.

Tegenslag was er voor Jeroen Bleekemolen in de #91 Riley Motorsports LMP3. Technische problemen zorgden ervoor dat ze gedurende de nacht dertien rondjes verloren. Bleekemolen deed in zijn stints nog wel wat terug, maar de aanval kwam te laat om het podium nog te halen. Hij eindigde daardoor op de vierde plaats in de klasse.

Het IMSA WeatherTech Sportscar-seizoen gaat op 20 maart verder met de 12 uur van Sebring.

Uitslag van de 59ste 24 uur van Daytona