Geen derde Daytona-zege Van der Zande: "Dit verdienden we niet"

Luttele minuten voor het einde van de 24 uur van Daytona sloeg het noodlot toe voor Van der Zande en teamgenoten Scott Dixon en Kevin Magnussen. De rijders van Chip Ganassi Racing hadden al een aantal keer pech gehad, met onder meer een lekke band voor Dixon in de laatste drie uur van de race. Daarna zette de zesvoudig IndyCar-kampioen een eindsprint in die ervoor zorgde dat Van der Zande als derde aan zijn laatste stint begon. Hij bleef progressie boeken waardoor hij in de laatste minuten van de race om de leiding kon strijden met de Acura van Wayne Taylor Racing, het team waarmee de Nederlander de afgelopen twee jaar zegevierde op Daytona.

Een derde opeenvolgende zege kwam er dus niet voor Van der Zande, die de Cadillac DPi-V.R zelfs kortstondig naast de WTR Acura van Filipe Albuquerque zette. De reden daarvoor was wederom een lekke rechter achterband, hetzelfde euvel waarmee Dixon kampte. Acht minuten voor het einde van de race kwam er een einde aan de zegekansen van Ganassi, dat de race als vijfde zou afsluiten. “Ik ben heel trots op dit Chip Ganassi Racing-team”, zei een teleurgestelde Van der Zande na afloop van de race. “Wat ze in een maand voor elkaar hebben gekregen is ongelooflijk. Ze zijn enorm professioneel en geweldig om mee te werken. Ik denk niet dat we dit verdiend hebben. We hebben een geweldige poging gedaan in onze eerste race als team. We klommen vanaf de zevende plek op naar de leider, maar toen kwam de lekke band. Het mocht niet zo zijn, maar we verzetten onze gedachten naar de volgende race.”

Voor Magnussen was de 24 uur van Daytona zijn eerste langeafstandsrace. “Het leek erop alsof we de zege bijna in handen hadden. Renger was erg snel toen hij de auto met startnummer 10 bijhaalde - ik denk dat we een goede kans hadden om te winnen. Het was voor mij een geweldige ervaring en ik heb van ieder moment genoten. Ik heb veel geleerd en kan niet wachten op een geweldig seizoen met Chip Ganassi Racing.” Dixon sprak na afloop van de race van een ‘interessante dag’. “De snelheid was geweldig, maar we hadden een paar problemen met de auto. We moesten ons door wat straffen en wat lekke rechter achterbanden slaan. Uiteindelijk deden we daardoor op het eind niet meer mee. Het team heeft het ongelooflijk goed gedaan als je bedenkt dat dit allemaal in zeer korte tijd is opgezet. We leken de winst op een gegeven moment te hebben, maar helaas was het niet onze dag.”

VIDEO: Wayne Taylor Racing wint 24 uur van Daytona