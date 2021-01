Van der Zande gaat voortvarend: “Maar er gebeuren gekke dingen”

Van der Zande was zondagochtend kort voor zonsopgang betrokken bij een hachelijk incident waarbij zijn Cadillac even aangetikt werd door Action Express-coureur Kamui Kobayashi. De Japanner spinde vervolgens bij bocht 1 terwijl Van der Zande goed wegkwam en zijn weg zonder problemen kon vervolgen. De Nederlander verklaarde bovendien dat het langzamere verkeer voor gekke situaties zorgt in de 24 uur van Daytona.

“Ik kan wel zeggen dat er rare dingen gebeuren, dat is duidelijk”, zei Van der Zande bij NBCSN. “Soms rijden de LMP3-wagens midden op de baan. Het betekent dat je eigenlijk met twee wielen van de baan moet om erlangs te geraken. Dat maakt het wel spannend. En sommige coureurs zitten te slapen, dat speelt ook mee.”

De #01 Ganassi-wagen kreeg zondagochtend een nieuwe neus waarna de balans van de wagen beter werd. Ook ging het tempo de hoogte in bij de koplopers. “Het ging behoorlijk goed en daarna vond ik nog wat extra pace, dat was een goede verandering. Het gaat maar om een paar tienden, maar dat maakt het verschil.”

De strijd om de eindzege gaat zoals het nu lijkt tussen Van der Zande (met teamgenoten Scott Dixon en Kevin Magnussen) en de #10 Wayne Taylor Racing Acura, het team waar Van der Zande tot dit seizoen voor reed. “Het lijkt erop dat bepaalde wagens vandaag wat sneller gaan, maar het gaat wel aardig. We hebben de balans gevonden en kunnen nog iets beter worden. De race duurt nog lang, dus we proberen het zonder fouten te doen. Dat is de sleutel.”

In de GTLM-klasse doet Nicky Catsburg namens Corvette Racing mee om de overwinning. Hij ligt op de tweede plaats in de klasse. In de GTD-klasse gaat de #57 Winward Racing Mercedes aan kop met Indy Dontje aan het stuur.