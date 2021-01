WTR Acura halverwege aan kop in 24 uur Daytona, Van der Zande P3

De kopmannen in de DPi-klasse hebben hun kruid in de eerste helft van de race nog niet verschoten. Renger van der Zande, Scott Dixon en Kevin Magnussen werkten in de #01 Ganassi Racing Cadillac een sterke eerste helft van de Rolex 24 af op Daytona International Speedway. Het drietal reed lange tijd aan de leiding van de race. Na een neutralisatie in het elfde uur van de race was Magnussen de koploper bij de herstart, maar hij werd afgetroefd door Albuquerque. Ook Simon Pagenaud in de #48 Ally Cadillac kwam langszij na een interessant duel, hij gaf het stuur even daarna over aan Mike Rockenfeller.

De #31 Whelen Cadillac ging in de eerste uren van de race aan de leiding, maar die positie verdween al snel uit het zicht toen NASCAR Cup Series-kampioen Chase Elliott een ongeplande pitstop moest maken. Hij was niet tevreden met het tempo van de #31 en verklaarde zo’n beetje overal tijd prijs te geven. Ook de #31 zit echter nog volop in de strijd om de overwinning, de eerste vijf DPi’s zitten allemaal in dezelfde ronde als de leider en hebben derhalve nog alle kans. De Meyer Shank Acura van Oliver Pla reed halverwege op de vijfde plaats.

Van de zeven DPi's is alleen de #5 JDI Miller Mustang ver terug gevallen. De wagen van onder andere Sebastien Bourdais kwam in aanraking met een langzamere deelnemer waarna de wagen gerepareerd moest worden. De formatie is daardoor de aansluiting met de koplopers verloren.

In de LMP2-klasse gaat Cetilar Racing aan de leiding met coureur Giorgio Sernagiotto. Die formatie heeft op dit moment een riante voorsprong op de achtervolgers. Polesitter Mathieu Vaxiviere bezet de tweede plaats in de #8 Tower Motorsport Oreca. Steven Thomas rijdt derde in de #11 Win Autosport Oreca.

De GTLM-klasse wordt voorlopig gedomineerd door Corvette Racing. Halverwege de wedstrijd gaat Nick Tandy aan de leiding in de #4 Corvette (met teamgenoten Tommy Milner en Alexander Sims) voor de #3 van Jordan Taylor, Nick Catsburg en Antonio Garcia. BMW bezet momenteel de derde plaats met de #24 RLL BMW van Jesse Krohn. Ook de #62 Risi Ferrari en de #25 RLL BMW rijden nog in dezelfde ronde als de leider.

Ook in GTD gaat een Nederlandse coureur behoorlijk voortvarend. Samen met zijn teamgenoten rijdt Indy Dontje aan de leiding in de #57 Winward Racing Mercedes. Maro Engel zit momenteel in de Benz met een voorsprong van een halve minuut op de #21 AF Corse Ferrari van Daniel Serra. De derde plaats is ook voor Mercedes, de #75 SunEnergy1 Racing Mercedes staat momenteel derde.

Tot slot gaat Riley Motorsports aan de leiding in de LMP3-klasse. De #74 heeft momenteel een comfortabele voorsprong van drie ronden op de #5 Muehlner Motorsports LMP3. Jeroen Bleekemolen rijdt op de vierde plaats in de klasse, het team verloor eerder in de race aardig wat tijd maar is nog niet uitgeschakeld voor een goede klassering.

Race van Nederlandse hoofdrolspelers vroeg ten einde

Voor twee Nederlandse hoofdrolspelers was de race al vroeg voorbij. Racing Team Nederland viel uit toen Frits van Eerd op de olie van een andere wagen crashte in de busstop-chicane. De wagen raakte daarbij niet alleen aan de voorkant beschadigd, ook de versnellingsbak was aangetast. Giedo van der Garde kwam nog wel in actie, maar de voormalig F1-coureur moest de #29 Oreca snel terug in de pits brengen. Het team gaf er niet veel later de brui aan.

Rinus van Kalmthout viel ook uit zonder zelf een meter gereden te hebben. Zijn teamgenoot Rob Hodes vloog zo’n twee uur na de start uit de bocht in de lastige eerste bocht. Hij kwam daardoor in aanraking met de vangrail aan de buitenkant van de bocht. Eenmaal terug in de pits bleek de schade onherstelbaar waardoor ook Dragonspeed de handdoek in de ring moest gooien.

