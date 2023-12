Nadat de LMP2-klasse jarenlang fungeerde als een brug tussen de LMP1 en de GT-klassen in het World Endurance Championship keren die auto's niet meer terug in 2024. Door de groei van de Hypercar-klasse en de nieuwe LMGT3-serie was er geen plek meer voor de LMP2's en kon de organisator van het WEC ACO niet anders dan de serie laten verdwijnen. Alleen tijdens de 24 uur van Le Mans zien we de snelle wagens volgend jaar een keer terug, met gegarandeerd minimaal vijftien bolides aan de start. Meervoudig LMP2-racewinnaar Gabriel Aubry vindt het jammer dat de klasse verdwijnt. "Ik ben een beetje teleurgesteld, want het is een goed klasse voor jonge coureurs om zich te laten zien voordat ze een stap omhoog maken", vertelt de Fransman in gesprek met Motorsport.com. "Hopelijk komt het ELMS-kampioenschap bovendrijven en kunnen zij dat platform bieden voor de jonge generatie die geen toekomst in de Formule 1 hebben of het budget niet hebben voor de Formule 2 of Formule 3."

Ook Filipe Albuquerque - die in 2020 de 24 uur van Le Mans in een LMP2 won - gaat de klasse missen. "Het was een hele mooie tijd. Ik herinner me deze auto's nog goed", vertelt de Portugees tegen Motorsport.com. "Ik was er al sinds het begin met deze LMP2-auto's. Ik weet nog dat ik testte met de oude generatie in Fuji en dat ik verbaasd was over hoe snel ze waren. Er waren een paar gentlemen-coureurs die erin reden en die weggingen omdat het te snel voor ze ging."

Albuquerque moet wel erkennen dat de klasse redelijk uit zijn voegen is gebarsten. "Het veld is zo gergroeid, ondanks dat het niet de hoofdklasse is. LMP2 was op een gegeven competitiever dan LMP1. [Wij] zaten er soms bij en dat was fantastisch", verklaart de 38-jarige coureur. "Wat ik ga missen is als je een paar tienden sneller bent, dat toe te schrijven is aan de coureur. Er was namelijk geen Balance of Performance."

Naast Aubry en Alburquerque is ook Louis Deletraz teleurgesteld dat de klasse verdwijnt. De Zwitser begrijpt echter de keuze wel. "Op een gegeven moment waren er LMP2-auto's die sneller waren dan sommige Hypercars. Dat was heel indrukwekkend", aldus de 26-jarige rijder. "Dit was een categorie waarvan ik hou, waar ik jaren in heb gereden en ik vind het jammer dat het verdwijnt. Maar nu zijn er twintig Hypercars en dat is ook fantastisch. Dus we kunnen niet klagen."