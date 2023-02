Meyer Shank Racing won afgelopen weekend de 24 uur van Daytona met de Acura ARX-06. Het was de eerste race van het nieuwe endurance-tijdperk na de introductie van de LMDh-auto’s (in IMSA gedoopt tot GTP’s). Acura is het luxemerk van Honda en vooral bekend in de Verenigde Staten, deelname in de 24 uur van Le Mans zou derhalve logischer zijn als de wagen uitgerust wordt met Honda-stickers. Een woordvoerder van Honda Japan liet vorig jaar aan Motorsport.com weten dat deelname in Le Mans “een optie voor de toekomst is”, maar voorlopig zijn er nog geen concrete plannen gemaakt voor de stap naar het kroonjuweel van het World Endurance Championship.

Tom Blomqvist was afgelopen weekend in Daytona onderdeel van het winnende viertal coureurs met Helio Castroneves, Simon Pagenaud en Colin Braun. Hij gelooft dat de uitslag in de Amerikaanse klassieker invloed kan hebben op de besluitvorming van de Honda-directie: “Ik denk dat het vertrouwen bij Honda en de mensen die erover beslissen is gegroeid om een poging te doen”, zegt Blomqvist in gesprek met Motorsport.com. “Ik denk dat ze een beetje nerveus waren over eventuele deelname en dat ze dan niet in staat zouden zijn om voor de zege te vechten. Maar ze verdienen nu een schouderklopje, dit is een geweldige auto en er is geen reden dat we niet kunnen winnen op Le Mans.”

Filipe Albuquerque kwam namens Wayne Taylor Racing uit met de #10 Acura en eindigde met teamgenoten Ricky Taylor, Louis Deletraz en oud-F1-coureur Brendon Hartley op de tweede plek. De Portugees sprak eerder al uit graag met Honda/Acura naar Le Mans te gaan. “Ik hoop dat het resultaat van Daytona invloed heeft”, zegt Albuquerque tegen Motorsport.com. “Dit is zo’n competitieve auto, als ze niet gaan geven ze een hele goede kans op winst in de 24 uur van Le Mans weg. Anders kan ik het niet omschrijven. Ze hebben het geld al uitgegeven door deze auto te bouwen. De auto doet het goed, beide wagens hebben bijna geen problemen gehad in de volledige race op Daytona, we waren competitief. De kans is er, het is de vraag of ze deze kans zullen grijpen.”

WTR werkte afgelopen weekend voor het eerst samen met Andretti Autosport, de betrokken teambazen spraken al voor de race over de ambitie om de Acura naar Le Mans te brengen. Gevraagd naar die samenwerking, stelt Albuquerque dat de Taylor/Andretti-combinatie kan helpen om Le Mans mogelijk te maken. “Het brengt structuur aan bij een kleiner team zoals WTR. Andretti maakt er direct een groter programma van en dat scheelt. Ik denk dat het ook een betere optie is om het werkbaar te maken voor Honda. Maar uiteindelijk moet Honda de knoop doorhakken, daar heb ik niets over te zeggen.”

MSR-eigenaren Michael Shank en Jim Meyer zijn ook bereid met ondersteuning van Honda naar Le Mans te trekken.

De start van de GTP's tijdens de 24 uur van Daytona. Foto: Richard Dole / Motorsport Images