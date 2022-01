Giovinazzi klaar voor Formule E-debuut: "Alles gaat nieuw zijn"

De afgelopen drie seizoenen bracht Antonio Giovinazzi door bij het Formule 1-team van Alfa Romeo, maar daar kwam na 2021 een einde aan. Kort na de Grand Prix van Brazilië werd Guanyu Zhou bevestigd bij de Zwitserse renstal, ten koste van de Italiaan. Valtteri Bottas was eerder al bevestigd als vervanger van Kimi Raikkonen en dus was er geen plek meer voor Giovinazzi. Hij vervolgt zijn carrière echter in de Formule E bij het team van Dragon/Penske Autosport. Zijn FE-debuut is aanstaande.

Volgend weekend verschijnt Giovinazzi namelijk voor het eerst aan de start aan de start van een E-Prix. Saudi-Arabië is het decor van de seizoensouverture en deze wedstrijd volgt relatief kort op de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2021, die op 12 december werd verreden. De Italiaan moest hard aan de bak om zijn nieuwe team en auto te leren kennen. Veel tijd van rust was er niet.

"Het was met name een groot verschil dat ik minder tijd had. De laatste race reed ik half december en komende week vertrek ik [naar Saudi-Arabië] voor mijn eerste Formule E-weekend. Ik had dus een maand de tijd om me voor te bereiden", aldus Giovinazzi in gesprek met Motorsport.com over de voorbereidingen op zijn Formule E-debuut. "Het huidige trainingsprogramma is wel vergelijkbaar met dat van het verleden. Toch is er een aantal dingen anders. In de Formule E wordt de nek minder belast, terwijl het sturen een stuk zwaarder is. Ik heb dus wel een specifiekere training afgewerkt."

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Doelen in eerste E-Prix

Naast het onderhouden van zijn fysieke gesteldheid, heeft Giovinazzi ook tijd doorgebracht in de simulator. Een naar eigen zeggen verwarde kennismaking met een auto van Dragon/Penske Autosport vond november vorig jaar plaats. Daarna was er geen mogelijkheid meer om in te stappen en dus moest het virtueel. "De simulator heeft me geholpen om vertrouwd te raken met de auto", vervolgt de coureur. "Ik had na de tests in Valencia geen andere mogelijkheid om de auto te proberen. Je krijgt ook niet de kans om in anderhalve dag alles samen te brengen. Ik verwacht geen eenvoudig debuut, maar ik sta te trappelen om te beginnen."

Op de vraag wat de doelen van Giovinazzi op het voor hem nog onbekende circuit in Saudi-Arabië zijn, antwoordt hij: "Ik ben realistisch. Ik heb weinig kilometers gemaakt, dus ik verwacht in het begin niet meteen om de overwinning te vechten. Ook kan ik voor mijn gevoel nog niet maximaal alles geven. Het is dus zaak om veel uit de trainingen te halen. Dat worden belangrijke kilometers. Ik ken de baan ook niet, dus alles gaat nieuw zijn."

Reservecoureur bij F1-team van Ferrari

Naast zijn taken in de Formule E, is Giovinazzi samen met Mick Schumacher ook reservecoureur bij Ferrari. De Formule 1-auto's voor 2022 zijn door de nieuwe technische reglementen compleet anders dan waar de voormalig Alfa Romeo-coureur mee reed. Samen met Ferrari bespreekt Giovinazzi momenteel hoe hij zich kan voorbereiden op een eventuele invalbeurt. "Daar hebben we het met Ferrari over", vervolgt hij. "De huidige bolides zijn anders dan de vorige en vergen een andere rijstijl. Het is daarom wel fijn om in de auto te kunnen stappen. Ik zal in ieder geval tijd in de simulator doorbrengen, dit is een belangrijk middel om het rijgedrag van de auto te begrijpen. Uiteraard proberen we ook te kijken naar kansen op de baan."