De Formule E heeft het de afgelopen twee seizoenen lastig gehad met het coronavirus. Het seizoen 2019-2020 moest na enkele races worden stilgelegd en kon pas in augustus hervat worden met zes races in negen dagen tijd in Berlijn. Ook in de afgelopen jaargang konden niet alle geplande evenementen doorgaan door de aanhoudende beperkingen rond COVID-19. Dat deerde Nyck de Vries niet, want hij kroonde zich in de laatste race van 2020-2021 tot de allereerste wereldkampioen van de Formule E. In een spannende titelstrijd – waarin de top-15 binnen 23 punten van de kampioen eindigde – scoorde de Mercedes-coureur zeven punten meer dan nummer twee Edoardo Mortara. En aangezien het voor het eerst een officieel FIA-kampioenschap was, staat de Fries in de boeken als de eerste echte wereldkampioen.

Wat is er veranderd voor het achtste Formule E-seizoen?

De Formule E hoopt tijdens het seizoen 2021-2022 weer in de richting van een normaler verloop van de jaargang te gaan. Ten opzichte van de afgelopen jaren is er op papier weinig veranderd, met uitzondering van het kwalificatieformat. Jarenlang werd het veld in vier groepen verdeeld voor een groepsfase, waarna de zes snelste coureurs uit de groepsfase in de Super Pole streden om de beste startpositie. Na aanhoudende kritiek – de best geklasseerde rijders in het kampioenschap moesten als eerste op de baan verschijnen en de stratencircuits zodoende ‘schoonvegen’ – is er een nieuw format bedacht voor het achtste FE-seizoen.

De groepsfase is gebleven, hoewel er niet langer vier, maar twee groepen zijn (even en oneven klassering in het kampioenschap). De rijders krijgen hierin tien minuten de tijd om een zo snel mogelijke tijd te rijden en zich te plaatsen voor de knock-outfase. De snelste man in groep A neemt het hierbij op tegen de nummer 4 van groep B, de nummer 2 van groep A gaat strijden met de nummer 3 van groep B, de nummer 3 van groep A duelleert met de nummer 2 van groep B en de nummer 4 van groep A strijdt met de nummer 1 van Groep B. De winnaars gaan door naar de halve finale, waarna de winnaars van de halve finales in de finale strijden om de pole-position.

Een andere wijziging in de regels speelt zich af rond de full course yellows en de safety car-fases. De afgelopen seizoenen moesten de rijders tijdens een neutralisatie een deel van de beschikbare energie inleveren: per geneutraliseerde minuut werd één kilowattuur in mindering gebracht. In Valencia leidde dat door de vele safety cars tot een farce, waarbij meerdere coureurs met een lege batterij stil kwamen te staan. Voor 2021-2022 wordt daarom gekozen voor een 'extra tijd'-systeem. Iedere geneutraliseerde minuut - met een maximum van 10 minuten - wordt aan de vaste racetijd van 45 minuten plus 1 ronde toegevoegd. Zuinig met je energie omgaan wordt hiermee alsnog beloond, maar gebeurtenissen zoals in Valencia moeten hiermee voorkomen worden.

Zowel Audi als BMW hebben dit seizoen niet langer een fabrieksteam in de Formule E Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Ook qua ingeschreven teams is er het een en ander veranderd. Ten opzichte van het vorige seizoen staat er bij de seizoensstart in Saudi-Arabië één team minder aan de start. Daardoor zijn er nog elf renstallen over. Zowel Audi als BMW heeft na het afgelopen seizoen afscheid genomen van de Formule E. Het Audi Abt-team is hierdoor uit de elektrische klasse verdwenen, terwijl het vertrek van BMW betekent dat Andretti Autosport onder de eigen naam verder gaat. Wel blijven beide Duitse autofabrikanten dit jaar nog aandrijflijnen leveren aan respectievelijk Envision Racing en Andretti. Van Mercedes is duidelijk dat 2021-2022 het laatste jaar in de Formule E is.

Welke races staan er op de Formule E-kalender van 2021-2022?

De afgelopen twee seizoenen moest de organisatie van de Formule E behoorlijk puzzelen om tot een fatsoenlijke kalender te komen. Natuurlijk lag het coronavirus daaraan ten grondslag. Zo presenteerde de FE vorig jaar aanvankelijk slechts een deel van de kalender om zodoende beter te kunnen anticiperen op de laatste ontwikkelingen. Voor 2021-2022 heeft de organisatie echter weer een volledige kalender onthuld.

De jaargang wordt opnieuw afgetrapt met een dubbele ontmoeting in Saudi-Arabië, waar een bezoek wordt gebracht aan het Riyadh Street Circuit. Ook de double-headers in Rome, Berlijn, Londen en New York staan weer op het programma, evenals de krachtmeting in Monaco. De E-Prix van Mexico-Stad keert terug op de kalender, nadat de race vorig jaar niet door kon gaan en werd vervangen door een dubbele wedstrijd in Puebla. Geheel nieuw op het FE-programma zijn de races in Jakarta, Vancouver en Seoul, dat een double-header organiseert ter afsluiting van het seizoen.

Volledige Formule E-kalender 2021-2022

Datum E-Prix Land Circuit 28 januari 2022 Diriyah E-Prix I Saudi-Arabië Riyadh Street Circuit 29 januari 2022 Diriyah E-Prix II 12 februari 2022 Mexico City E-Prix Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez 9 april 2022 Rome E-Prix I Italië Circuito Cittadino dell'EUR 10 april 2022 Rome E-Prix II 30 april 2022 Monaco E-Prix Monaco Circuit de Monaco 14 mei 2022 Berlin E-Prix I Duitsland Tempelhof Airport Street Circuit 15 mei 2022 Berlin E-Prix II 4 juni 2022 Jakarta E-Prix Indonesië Jakarta International E-Prix Circuit 2 juli 2022 Vancouver E-Prix Canada Vancouver Street Circuit 16 juli 2022 New York City E-Prix I Verenigde Staten Brooklyn Street Circuit 17 juli 2022 New York City E-Prix II 30 juli 2022 London E-Prix I Groot-Brittannië ExCeL London 31 juli 2022 London E-Prix II 13 augustus 2022 Seoul E-Prix I Zuid-Korea Seoul Street Circuit 14 augustus 2022 Seoul E-Prix II

Welke coureurs doen mee aan de Formule E?

Ten opzichte van het vorige Formule E-seizoen zijn er in 2021-2022 twee zitjes minder te verdelen door het vertrek van Audi Abt. Van de 22 namen die op de inschrijflijst van de nieuwe jaargang prijken, zijn er 3 helemaal nieuw in de klasse. De opvallendste naam is die van Antonio Giovinazzi. De Italiaan verloor zijn F1-zitje bij Alfa Romeo en gaat in de elektrische klasse aan de slag voor Dragon/Penske Autosport. Dan Ticktum komt vanuit de Formule 2 en stapt in bij NIO 333, terwijl Oliver Askew de overstap vanuit de IndyCar waagt en aan de slag gaat voor Andretti Autosport.

Daarnaast zijn er enkele coureurs die hun oude werkgever vaarwel hebben gezegd voor een nieuw avontuur. Voormalig kampioen Lucas di Grassi zag Audi Abt vertrekken en heeft vervolgens gekozen voor een nieuwe uitdaging bij Venturi Racing, waar hij aan Edoardo Mortara wordt gekoppeld. Het vertrek van Oliver Rowland naar Mahindra Racing maakte de weg vrij voor Maximilian Günther om bij Nissan e.dams aan de slag te gaan. Dat ging ten koste van Alex Lynn, die zijn carrière in de IMSA vervolgt. Ook Norman Nato, René Rast en Tom Blomqvist keren in 2021-2022 niet terug in de Formule E.

De stoelendans houdt in dat vijf teams met dezelfde coureurs aantreden als in het afgelopen Formule E-seizoen. Kampioen Mercedes heeft vastgehouden aan wereldkampioen Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne. Mitch Evans en Sam Bird zijn opnieuw het rijdersduo van Jaguar, terwijl DS Techeetah oud-kampioenen Antonio Felix da Costa en Jean-Eric Vergne heeft behouden. Envision Racing staat opnieuw met Robin Frijns en Nick Cassidy aan het vertrek, terwijl Andre Lotterer en Pascal Wehrlein het Duitse duo van Porsche vormen.

Volledige deelnemerslijst Formule E 2021-2022

Team Startnummer Coureur Mercedes-EQ Formula E Team 5 Stoffel Vandoorne 17 Nyck de Vries Jaguar TCS Racing 9 Mitch Evans 10 Sam Bird DS Techeetah 13 Antonio Felix da Costa 25 Jean-Eric Vergne Envision Racing 4 Robin Frijns 37 Nick Cassidy Avalanche Andretti Formula E 27 Jake Dennis 28 Oliver Askew ROKiT Venturi Racing 11 Lucas di Grassi 48 Edoardo Mortara TAG Heuer Porsche Formula E Team 36 André Lotterer 94 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 29 Alexander Sims 30 Oliver Rowland Nissan e.dams 22 Maximilian Günther 23 Sebastien Buemi Dragon/Penske Autosport 7 Sergio Sette Camara 99 Antonio Giovinazzi NIO 333 FE Team 3 Oliver Turvey 33 Dan Ticktum

Waar is de Formule E te zien op televisie?

Met twee coureurs – die afgelopen jaar allebei in de top meedraaiden – is Nederland goed vertegenwoordigd in de Formule E. De verrichtingen van Nyck de Vries en Robin Frijns konden in Nederland via twee zenders gevolgd worden en dat is voor het seizoen 2021-2022 niet veranderd. Ziggo Sport heeft de uitzendrechten van de Formule E en gaat in de nieuwe jaargang alle kwalificaties en races live uitzenden. Tegelijkertijd mag ook Eurosport de elektrische klasse live uitzenden in Nederland. Mogelijk zendt deze zender enkele races niet live uit op televisie vanwege clashes met andere grote sportevenementen, maar in dat geval wordt uitgeweken naar de app van Discovery+.

De Nederlandse inbreng komt dit seizoen opnieuw van titelverdediger Nyck de Vries (links) en Robin Frijns Foto: Simon Galloway / Motorsport Images