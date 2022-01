Interview: De Vries wil Mercedes mooi afscheid geven in Formule E

Vorig jaar augustus ging Nyck de Vries er na een tumultueus verlopen Formule E-seizoen met de titel aan de haal. De Nederlander schreef de seizoensopener in Riyad op zijn naam en zegevierde in Valencia, waar een groot aantal auto’s zonder energie kwam te zitten. In een chaotische laatste wedstrijd in Berlijn - verschillende titelkandidaten vielen al vroeg uit - kwam De Vries achtste aan de finish, wat genoeg bleek voor de wereldtitel.

Volgende week barst op het stratencircuit van Riyad een nieuw Formule E-seizoen los. De voorbereidingen hierop begonnen in december met enkele testdagen op het Circuit Ricardo Tormo bij Valencia en afgelopen week meldden De Vries en zijn teamgenoot Stoffel Vandoorne zich weer in de Mercedes-fabriek in Engeland om zich voor te bereiden op de eerste seizoensouverture. Terwijl de Vlaming meters aan het maken was in de simulator, nam de coureur uit Sneek plaats achter een computer om zich via Microsoft Teams te laten interviewen door Motorsport.com.

Hoe was je winterbreak?

“Niet zo lang! Ik heb ongeveer twee weken echt vakantie gehad. Ik ben vijf dagen in Oostenrijk geweest en vijf dagen in Spanje. In Oostenrijk heb ik geskied met mijn familie en mijn vriendin en Spanje was met de schoonfamilie. Jammer genoeg was ik de volledige vakantie ziek. Twee of drie dagen testte ik positief op COVID, dus ik heb ook even binnen moeten blijven. Maar voor de rest was het fijn om er even tussenuit te zijn. De eerste twee weken van januari ben ik vooral thuis in Monaco geweest en al eventjes in Engeland. En nu zijn we weer een beetje de routine aan het oppakken, wat eigenlijk ook wel heel erg goed voelt.”

Heb je veel last gehad van corona?

“Niet zozeer last van corona. Ik was voordat ik positief testte namelijk al ziek en daarna ook. Ik heb uiteindelijk antibiotica gekregen. Het kwam volgens mij door een samenkomst van verschillende dingen. Ik ben aan het einde van het jaar heel druk geweest en het immuunsysteem was gewoon even niet sterk genoeg om alles tegen te houden. Maar ik ben weer helemaal fit en heb de afgelopen twee weken weer goed kunnen sporten. Het is hier in de fabriek ook weer echt aan het beginnen. Ik vind het altijd heel erg leuk om een beetje vakantie te hebben aan het einde van het jaar. Maar zodra het nieuwe jaar is aangebroken, heb ik ook wel heel veel zin om weer aan de slag te gaan.”

Ga je met startnummer 1 rijden komend seizoen? Als wereldkampioen heb je die optie.

“Ik houd 17. In alle eerlijkheid hebben we het niet eens echt gehad over de mogelijkheid om met nummer 1 te gaan rijden. We racen met startnummers 5 en 17 omdat de letters E en Q de vijfde en zeventiende letter in het alfabet zijn. Stoffel [Vandoorne] heeft de E en ik de Q. De startnummers maken dus onderdeel uit van het verhaal van dit team. Daarnaast had ik ook niet met nummer 1 willen rijden. Ik ben blij met nummer 17 en daarom houd ik hem.”

Voelt het ergens niet vreemd om als kampioen aan het seizoen te beginnen? Tot aan de Formule 2 volgde na een geslaagd jaar steevast een stap omhoog op de autosportladder.

“In het karten heb ik het wel ervaren dat ik een kampioenschap mocht verdedigen. In de autosport heb ik dat nog niet mogen doen. Maar het voelt eigenlijk vrij natuurlijk. Ik heb er verder ook niet heel veel speciale gevoelens bij. Natuurlijk heeft het een bijzonder randje om als regerend kampioen het jaar in te gaan, maar ik voel niet echt extra druk of andere gevoelens jegens het komende seizoen omdat we de kampioenen zijn. We gaan gewoon aan een nieuw seizoen beginnen. Alle tellers staan weer op nul, dus voor iedereen zijn er nieuwe en gelijke kansen. En daar kijk ik echt heel erg naar uit. Ik heb er oprecht heel veel zin in.”

Tekst loopt door onder de foto

Nyck de Vries voor Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Je kan dit jaar maar één doel hebben: de titel prolongeren. Hoe schat je je kansen in?

“Op technisch gebied is de auto eigenlijk identiek aan vorig jaar, dus ik verwacht niet dat er drastische veranderingen zullen zijn tussen de teams onderling. We hebben iets meer vermogen in zowel de race als de attack mode. Afgelopen jaar beschikten we over 200 kW en 235 kW en dit jaar is dat 220 kW en 250 kW. Dat is niet zo heel spannend, maar er zijn ook wat sportieve veranderingen met betrekking tot de kwalificatie en de wijze waarop wordt omgegaan met safety cars en full course yellows.”

“In het verleden werden er minder ronden verreden wanneer de race geneutraliseerd werd en werd je een bepaalde hoeveelheid energie afgenomen. Maar in plaats van energie af te nemen wordt er dit jaar tijd toegevoegd [voor elke minuut achter de safety car of onder full course yellow komt er 45 seconden bij met een maximum van tien minuten]. Deze verandering zorgt ervoor dat er iets minder handelingen zijn bij de rijder en het team. Als er tijd bij komt worden er dus meer ronden verreden, maar je hoeft niet fysiek de energie aan te passen. Dit moet ervoor zorgen dat we niet weer in een situatie terecht komen zoals we die in Valencia hadden en in een aantal andere races ook makkelijk hadden kunnen hebben. In die andere races gebeurde het uiteindelijk net niet omdat degene die op dat moment van kop startte de herstart zo langzaam had gemaakt dat de race niet nog een ronde extra duurde, zoals Stoffel in Rome en Jake Dennis in de tweede race in Valencia. Met deze sportieve verandering is de kans eigenlijk weggenomen dat dit nog kan gebeuren.”

Deze regelverandering komt natuurlijk na wat er in die eerste race in Valencia was gebeurd. De ene na de andere coureur kwam tijdens de laatste ronde zonder energie te zitten. Sommige rijders gingen op een slakkengang over de baan om de finish te kunnen halen, anderen werden gediskwalificeerd. Die race is niet bepaald goed geweest voor het imago van de Formule E. Wat vind je van de gekozen oplossing?

“Eigenlijk ben ik van mening dat de organisatie niet volledig schuldig was aan de situatie zoals we die in Valencia hadden. Het was geen hele goede reclame voor het kampioenschap, maar dat was niet alleen aan de organisatie te wijten. Ik vind het een beetje oneerlijk als dat zo wordt gesteld. Maar ik denk dat de reglementen wel kleine veranderingen met zich meebrengen. Zo zal aan het einde van de race het risico kleiner zijn dat je met hele lage targets te maken krijgt ten aanzien van je energie.”

Je was vorig jaar erg kritisch op de kwalificatie-opzet in de Formule E. De leiders in het kampioenschap moesten als eersten de baan op om te kwalificeren wanneer de omstandigheden op het circuit niet op hun best waren, met als gevolg dat deze coureurs vaak wat verder naar achteren startten in de race. De Formule E stapt voor de kwalificatie nu over op een knock-outsysteem. Wat vind jij van de nieuwe opzet?

“Daar ben ik eigenlijk heel erg lovend over. Ik denk dat het voor meer stabiliteit en constantheid gaat zorgen. Ik geloof niet dat we iemand zullen zien domineren of een situatie krijgen waarin het kampioenschap twee weekenden voor het einde al beslist wordt. Alle teams en rijders zitten zo dicht bij elkaar. Maar er zal zijn wel een groepje zijn dat beter presteert dan de rest.”

Tekst loopt door onder de foto

Nyck de Vries tijdens de testdagen in Valencia. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

We hebben dit jaar een paar nieuwe races op de kalender: Seoul, Vancouver en Jakarta. Is die laatste één waar je met name naar uitkijkt?

“Ja, zeker. Ik ben natuurlijk kwart Indo. Niet dat ik daar voor de rest heel veel mee heb of veel mee doe. Maar het maakt wel onderdeel uit van mijn genen. Het zal overigens niet mijn eerste bezoek aan Indonesië zijn. Ik ben meerdere malen bij Sean Gelael [voormalig teamgenoot uit de Formule 2] geweest. Ik ben eerder in Jakarta geweest en ook op Bali. Ik denk dat Jakarta wel een bijzondere plek wordt om naartoe te gaan voor een race. Net als Vancouver trouwens.”

Voor Mercedes is 2021-2022 het laatste seizoen in de Formule E. Betekent dit ook dat het jouw laatste jaar wordt in deze klasse of sta je ervoor open om bij een ander team door te gaan?

“Daar sta ik zeker voor open. Sterker nog: ik hoop dat ik in de Formule E kan blijven racen en het kan blijven combineren met het WEC of iets anders in de endurance. Die twee dingen samen vormen een heel mooi programma vormen en geven je een drukbezet schema, waardoor ik scherp en actief kan blijven in de wereld, wat volgens mij heel erg belangrijk is. Dus mijn doel is zeker om in de Formule E te blijven en dat te blijven combineren met iets in de endurance.”

Je hebt recentelijk ook in de IndyCar getest. Teameigenaar Michael Shank was erg enthousiast over jou. Is dit ook een optie voor de toekomst?

“Ja, wellicht! Het is uiteraard lastig om vooruit te kijken. De wereld verandert snel. Zeker doordat Mercedes straks uit de Formule E stapt, zullen er wat veranderingen plaatsvinden. Endurance heeft ook veel aan tractie gewonnen en wordt vanaf 2023 heel interessant met alle fabrikanten die daarin actief worden. Ik zal het de komende maanden even aan moeten kijken en moeten afwachten hoe alles zich verder ontwikkelt. Maar IndyCar is een geweldig kampioenschap. Het gaat er daar zeer competitief aan toe. Met een goed team en een goede engineering crew kun je gewoon meedoen om de overwinning. Je hoeft niet per se een goed ontwikkelde auto te hebben want ze zijn in de basis heel erg gelijk aan elkaar. Hier en daar is wel ruimte om dingen aan te passen, zeker als het de dempers betreft, maar over het algemeen maakt iedereen daar een kans. Dat gezegd hebbende is de cultuur in Amerika wel erg anders, al heeft dat ook wel zijn charme. Ik weet het nog niet. Ik houd alle opties open. Ik kijk nu eerst uit naar het begin van het Formule E-seizoen. Ik hoop dat we het met Mercedes mooi kunnen afsluiten. Daarna zie ik wel wat de toekomst voor mij in petto heeft.”

We zitten inmiddels een maand na die bizarre seizoensfinale in de Formule 1, die tot veel ontgoocheling heeft geleid bij Mercedes. Is daarvan nog iets merkbaar binnen de Mercedes-organisatie?

“Ik ben natuurlijk meer betrokken bij het Formule E-team. Zeker in de laatste weken en maanden ligt mijn focus vooral daar. Natuurlijk krijg ik wel wat mee, maar waarschijnlijk niet veel meer dan jullie. Ik lees ook maar gewoon wat er door de media wordt geschreven.”

Naar verluidt zou Lewis Hamilton de uitkomst van het FIA-onderzoek naar de gebeurtenissen in Abu Dhabi willen afwachten alvorens een besluit te nemen over zijn toekomst. Jij bent een van de reservecoureurs van het Mercedes Formule 1-team. Mocht hij besluiten zijn helm aan de wilgen te hangen, ben jij er dan klaar voor om hem op te volgen?

Lachend: “Nou, de rookietest was goed verlopen! Ik heb misschien een klein beetje meer training nodig, maar dan ben ik fit genoeg om in te kunnen stappen!”

Nyck de Vries in actie met de Mercedes W12. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images