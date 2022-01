Waarom wereldkampioen Formule E De Vries niet met startnummer 1 rijdt

Over een week gaat in Saudi-Arabië het nieuwe Formule E-seizoen van start. Nyck de Vries komt dan opnieuw voor Mercedes aan het vertrek, na vorig jaar het kampioenschap te hebben gewonnen met de Duitse autofabrikant. Doordat de elektrische raceklasse voorafgaand aan het vorige seizoen de status van officiële wereldkampioenschap had gekregen, was De Vries ook de eerste wereldkampioen Formule E.

Als kampioen zijnde kon De Vries ervoor kiezen om dit jaar met startnummer 1 te gaan rijden, net zoals Max Verstappen gaat doen in de Formule 1. Maar dat doet de coureur uit Sneek niet. Hij houdt vast aan startnummer 17, waarmee hij ook de afgelopen twee seizoenen in de Formule E actief was.

“In alle eerlijkheid hebben we het niet eens echt gehad over de mogelijkheid om met nummer 1 te gaan rijden”, laat De Vries donderdag aan Motorsport.com weten. Zijn vaste startnummer 17 heeft alles te maken met de naam van het team: het Mercedes-EQ Formula E Team. De Vries legt uit: “We rijden momenteel met de startnummers 5 en 17 omdat die staan voor de letters E en Q in het alfabet. Stoffel rijdt met E en ik met Q. Dat hoort bij ons verhaal.”

Mercedes EQ is de naam waaronder het merk uit Stuttgart zijn elektrische modellen promoot, waarbij de letters EQ voor intelligente elektrische mobiliteit staan. “Daarnaast had ik ook niet met nummer 1 willen rijden”, vervolgt De Vries, die zich momenteel in de fabriek in Engeland aan het voorbereiden is op de start van het kampioenschap. “Ik ben blij met nummer 17 en daarom houd ik hem.”

'Alle tellers weer op nul'

Voor De Vries wordt het de eerste keer in zijn autosportcarrière dat hij als titelverdediger aan een kampioenschap begint. De Vries: “In het karten heb ik het wel ervaren dat ik een kampioenschap mocht verdedigen. In de autosport heb ik dat nog niet mogen doen. Maar het voelt ergens wel natuurlijk. Ik heb er verder ook niet heel veel speciale gevoelens bij. Natuurlijk heeft het een bijzonder randje om als regerend kampioen het jaar in te gaan, maar ik voel niet echt extra druk of andere gevoelens jegens het komende seizoen omdat we de kampioenen zijn. We gaan gewoon aan een nieuw seizoen beginnen. Alle tellers staan weer op nul, dus voor iedereen zijn er nieuwe en gelijke kansen. En daar kijk ik heel erg uit. Ik heb er oprecht heel veel zin in.”

Het volledige interview met Nyck de Vries is zaterdag op Motorsport.com te lezen.