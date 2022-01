Bird tekent nieuwe meerjarige deal bij FE-fabrieksteam Jaguar

Voorafgaand aan het Formule E-seizoen 2020-2021 maakte Sam Bird de overstap van Envision Virgin Racing naar het fabrieksteam van Jaguar. In dienst van zijn nieuwe werkgever maakte Bird een sterke indruk door twee races te winnen, één pole te scoren en nog één podiumplaats te pakken. Het bracht hem uiteindelijk de zesde positie in het kampioenschap met 87 punten, twaalf punten achter wereldkampioen Nyck de Vries.

De samenwerking tussen Bird en Jaguar Racing zou in het aanstaande Formule E-seizoen hoe dan ook een vervolg krijgen. Maar daar blijft het niet bij, want inmiddels heeft de 35-jarige coureur een nieuwe, meerjarige overeenkomst getekend bij de fabrikant. “Mijn eerste seizoen bij Jaguar TCS Racing vertelde mij alles wat ik moest weten – namelijk dat ik onderdeel van de Jaguar-familie wil blijven”, vertelde Bird bij de aankondiging van de deal. “Het hele team is vastberaden, gefocust en klaar om resultaten te boeken. Dat is precies met wie ik wil samenwerken. Nu is het tijd om seizoen acht te laten beginnen en ervoor te zorgen dat we alle oefeningen en lessen uit de onderbreking in praktijk brengen, zodat we zoveel mogelijk punten scoren.”

Bird is een van de weinige coureurs die tot dusver in alle Formule E-races ooit aan de start is verschenen. Bovendien is hij de enige rijder die in ieder seizoen van de Formule E minimaal één race heeft gewonnen. Na zijn verblijf in de GP2 Series maakte hij in 2014-2015 met Virgin Racing zijn debuut in de elektrische klasse, om dat team tot en met 2019-2020 trouw te blijven. Dat seizoen sloot hij af op de tiende positie, zijn slechtste resultaat in het kampioenschap tot dusver. Het jaar 2017-2018 was Birds beste: hij won twee races en stond nog vier keer op het podium, op weg naar de derde plek in het kampioenschap.