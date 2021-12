Gebruikt Max Verstappen startnummer 1 als wereldkampioen?

De Formule 1-wereldkampioen kan er als enige voor kiezen om zijn startnummer voor het volgende seizoen te veranderen. Alle coureurs hebben een permanent nummer gekozen. De kampioen mag dit inruilen voor #1. Max Verstappen rijdt al sinds zijn entree in de Formule 1 met het startnummer 33. Met het winnen van de wereldtitel switcht hij in 2022 naar startnummer 1.

De Limburger hoeft daar niet lang over na te denken. “Ik ga er inderdaad mee rijden", bevestigde hij maandag nogmaals in gesprek met onder andere Motorsport.com. "Je hebt niet vaak de kans dat te doen, misschien is het mijn enige kans. Ik denk dat het een prachtig nummer is, ik ga het zeker op de auto plakken.” Verstappen is daarmee de eerste coureur die het startnummer 1 gebruikt sinds Sebastian Vettel in 2014. Hamilton heeft de voorkeur sindsdien gegeven aan zijn eigen 44 en Nico Rosberg zwaaide zoals bekend af na zijn wereldtitel in 2016.

De startnummers van alle Formule 1-coureurs verklaard: F1-startnummers in 2021: Wie rijdt met welk nummer, uitleg en meer

Is de wereldkampioen verplicht om nummer 1 te gebruiken?

De coureur die de wereldtitel wint, krijgt het aanbod om het daaropvolgende seizoen met startnummer 1 te rijden. Dat is echter niet verplicht. Het meest recente voorbeeld daarvan is Lewis Hamilton. De Brit won de afgelopen jaren heel wat kampioenschappen maar koos geen enkele keer voor #1. Hij hield al die jaren vast aan zijn gebruikelijke startnummer 44.

Welke coureurs hebben met nummer 1 gereden?

De meest recente rijder die met startnummer 1 in actie kwam was Sebastian Vettel in 2014, nadat hij in 2013 de wereldtitel won. In 2014 introduceerde de Formule 1 vaste startnummers waar de coureurs hun volledige carrière mee moeten rijden. Enkel de wereldkampioen mag van nummer veranderen, hij kan kiezen voor #1. De jaren daarvoor werden de startnummers bepaald op basis van de uitslag van het wereldkampioenschap en reed de kampioen altijd met nummer 1.

Zijn er startnummers die niet gebruikt mogen worden?

Nieuwe F1-coureurs die nog geen startnummer hebben, kunnen kiezen uit bijna alle getallen tussen de 2 en 99. Nummers die al gebruikt zijn, kunnen uiteraard niet gekozen worden. Ook #1 mag enkel worden gebruikt door de wereldkampioen. Ook startnummer 17 kan niet meer gekozen worden. Dit nummer werd gebruikt door Jules Bianchi ten tijde van zijn ernstige ongeval op Suzuka in 2014. Na zijn dood werd bekendgemaakt dat de Formule 1 dit startnummer als eerbetoon nooit meer zal gebruiken.