Sinds zijn racedebuut in de Formule 1 in 2015 heeft Max Verstappen de schijnwerpers op zich gericht. De jonge coureur maakt indruk met zijn onverschrokken rijstijl, zijn indrukwekkende inhaalacties en zijn nuchterheid en eerlijkheid buiten de baan. Dat levert hem een enorme fanschare op, in binnen- en buitenland. Niet iedere fan weet alles over Verstappen, dus daarom geven we in dit artikel antwoord op de meest gestelde vragen.

Waarom rijdt Max Verstappen met nummer 33?

Als kind had Max Verstappen het geluksgetal 3. In de Formule 1 was dit getal al bezet door Daniel Ricciardo, waarna Verstappen koos voor 33. “Voor dubbel geluk”, grapte hij bij de bekendmaking van zijn startnummer. “Toen ik nog een klein kind was, racete ik al rond met dit nummer, dus het leek me leuk om nummer 33 ook in de Formule 1 te gebruiken.”

In de F1 hebben alle coureurs een vast startnummer waar ze hun gehele loopbaan mee rijden. Alleen de kampioen mag wisselen, hij mag ervoor kiezen om startnummer 1 te gebruiken.

Wat is het salaris van Max Verstappen?

Volgens het zakenblad Forbes ontvangt Verstappen in 2021 een basissalaris van 25 miljoen dollar van Red Bull Racing. Daarnaast zijn er bonussen opgenomen voor goede prestaties, zoals overwinningen. Een zege levert hem naar schatting 1 miljoen dollar op, een wereldtitel levert een veel grotere bonus op. Er wordt een bedrag tussen de 7 en 10 miljoen dollar genoemd. Naast de inkomsten van Red Bull Racing heeft Verstappen diverse sponsordeals, wat ook nog de nodige tientallen miljoenen in het laatje brengt.

Hoe lang staat Max Verstappen nog onder contract bij Red Bull Racing?

Verstappen heeft een deal met zijn huidige F1-team tot het einde van 2023. De Limburger maakte in januari 2020 bekend zijn handtekening te hebben gezet onder een nieuw, meerjarig contract. Zijn contract liep eerder tot 2020. "Ik ben ontzettend blij om mijn overeenkomst met Aston Martin Red Bull Racing te hebben verlengd. Red Bull had het geloof in mij om me de kans te geven om in de Formule 1 te debuteren, waar ik altijd dankbaar voor ben geweest", liet hij destijds weten bij de bekendmaking van de nieuwe deal.

Welke auto rijdt Max Verstappen privé?

Verstappen kan met zijn Red Bull F1-bolide natuurlijk niet de openbare weg op. Daarom heeft hij een aantal leuke modelletjes klaar staan voor de boodschappen. Bovendien kreeg hij van teampartners Aston Martin en Honda nog een leuk speeltje. Hieronder een overzicht van de huidige auto’s van Max Verstappen:

Aston Martin DB11 AMR

Aston Martin Valkyrie

Ferrari 488 Pista

Ferrari Monza SP2

Honda NSX

Porsche 911 GT2 RS

F1-records van Max Verstappen

Max Verstappen heeft door de jonge leeftijd waarop hij debuteerde in de Formule 1 en zijn grote successen een flink aantal records op zijn naam staan. Hieronder een overzicht:

Jongste coureur (17 jaar, 3 dagen) tijdens een F1-weekend - Japan 2014

Jongste coureur (17 jaar, 166 dagen) aan de start van een Grand Prix - Australië 2015

Jongste coureur (17 jaar, 180 dagen) met een WK-punt - Maleisië 2015

Jongste leider (18 jaar, 228 dagen) van een Grand Prix - Spanje 2016

Jongste coureur (18 jaar, 228 dagen) op het podium - Spanje 2016

Jongste winnaar (18 jaar, 228 dagen) van een Grand Prix - Spanje 2016

Jongste coureur (19 jaar, 44 dagen) met een snelste ronde - Brazilië 2016

Jongste coureur (23 jaar, 277 dagen) met een grand slam - Oostenrijk 2021

Eerste Nederlander met een Grand Prix-overwinning - Spanje 2016

Eerste Nederlander met een pole-position - Hongarije 2019

Eerste Nederlander aan de leiding van het WK - Monaco 2021

Waarom rijdt Max Verstappen niet onder de Belgische vlag?

Max Verstappen is geboren in het Belgische Hasselt, op 30 september 1997, en heeft ook een groot deel van zijn leven in België gewoond. Zijn vader Jos is Nederlands, zijn moeder Sophie is Belgisch. Daardoor heeft hij twee nationaliteiten. Op zijn achttiende koos hij ervoor om de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Verstappen woonde weliswaar in België maar zei daarover: “Eigenlijk was ik daar alleen maar om te slapen. Overdag was ik in Nederland, daar had ik ook mijn vrienden. Ik ben als Nederlander opgevoed en ik voel me ook Nederlander.”

Waar woont Max Verstappen nu?

Max Verstappen woont in het belastingtechnisch aantrekkelijke Monaco. De Red Bull F1-coureur heeft daar een huurappartement, wat naar verluidt 18.000 euro per maand kost. De geschatte waarde van het appartement bedraagt 16 miljoen euro. Het complex ligt in het sjieke Fontvieille, met uitzicht op zee en dicht bij uitvalswegen richting vliegveld en naar de bergen. De wijk ligt een haven verder dan de haven waar jaarlijks de Formule 1-race georganiseerd wordt.

Wat is het favoriete circuit van Max Verstappen?

Max Verstappen hoeft niet lang na te denken als je hem vraagt naar zijn favoriete circuit: Spa-Francorchamps. "Alles aan dit circuit is gewoon supermooi. Het is heel vloeiend en je moet de snelheid er goed in houden om tot een goede tijd te kunnen komen. De hoogteverschillen maken deze baan ook heel fraai", aldus Verstappen. Op het Ardenner circuit boekte hij een schitterende hattrick in het Formule 3-kampioenschap, in de Formule 1 waren de prestaties wisselender.

Heeft Max Verstappen ooit op Circuit Zandvoort geracet?

De laatste Grand Prix van Nederland vond plaats in 1985, twaalf jaar voordat Max Verstappen geboren werd. In zijn carrière racete hij eenmaal op Circuit Zandvoort: tijdens de Masters of Formula 3 in 2014. Hij reed namens Van Amersfoort Racing, het team waarmee hij ook uitkwam in het FIA Europees kampioenschap Formule 3. Verstappen pakte op Zandvoort de pole-position, reed alle ronden aan de leiding en pakte de winst. Hij werd met zijn leeftijd van 16 jaar de jongste winnaar van de Masters uit de historie. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader, die het evenement in 1993 won.

Verstappen kwam al enkele malen met een Formule 1-bolide in actie in Zandvoort. De Red Bull-coureur gaf tijdens de Jumbo Racedagen in 2016, 2017, 2018 en 2019 een demo met een ouderejaars auto.

Video: Hoogtepunten Jumbo Racedagen 2019 met Max Verstappen

Is Max Verstappen de beste Nederlandse F1-coureur ooit?

Ja, Max Verstappen is in de afgelopen jaren razendsnel uitgegroeid tot de meest succesvolle Formule 1-coureur uit Nederland. Verstappen pakte als eerste Nederlander een Formule 1-overwinning, stond als eerste op pole-position en leidde als eerste Nederlander het WK. Zijn vader Jos kwam tot het respectabele aantal van 107 Grand Prix-starts. In zijn tijd bij Benetton eindigde hij tweemaal als derde. Buiten vader en zoon Verstappen stond geen enkele andere Nederlander op het F1-podium.

De historie van Nederlanders in de Formule 1: Nederlandse F1-coureurs op een rij: Verstappen, Van der Garde, Albers en meer

Hoeveel F1-zeges heeft Max Verstappen behaald?

Max Verstappen heeft op dit moment vijftien overwinningen in de Formule 1 achter zijn naam staan. De eerste zege kwam in de Grand Prix van Spanje 2016, zijn debuut voor Red Bull Racing. De meeste successen behaalde hij op de Red Bull Ring. Daar zegevierde hij in 2018, 2019 en beide races in 2021.

Alle F1-zeges van Verstappen op een rijtje:

Zege Jaar Grand Prix Team Auto Gridpositie 1 2016 Grand Prix van Spanje Red Bull Racing Red Bull RB12 4 2 2017 Grand Prix van Maleisië Red Bull Racing Red Bull RB13 3 3 2017 Grand Prix van Mexico Red Bull Racing Red Bull RB13 2 4 2018 Grand Prix van Oostenrijk Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB14 4 5 2018 Grand Prix van Mexico Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB14 2 6 2019 Grand Prix van Oostenrijk Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB15 2 7 2019 Grand Prix van Duitsland Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB15 2 8 2019 Grand Prix van Brazilië Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB15 1 9 2020 70th Anniversary Grand Prix Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB16 4 10 2020 Grand Prix van Abu Dhabi Aston Martin Red Bull Racing Red Bull RB16 1 11 2021 Grand Prix Made in Italy E Dell'Emilia Romagna Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 3 12 2021 Grand Prix van Monaco Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 2 13 2021 Grand Prix van Frankrijk Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 1 14 2021 Grand Prix van Stiermarken Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 1 15 2021 Grand Prix van Oostenrijk Red Bull Racing Honda Red Bull RB16B 1