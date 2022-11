Max Verstappen maakt startnummer voor F1-seizoen 2023 bekend

Max Verstappen kreeg na de bloedstollende finale van vorig jaar voor het eerst de kans om startnummer 1 te claimen. Startnummers zijn vanaf het seizoen 2014 immers persoonlijk in de Formule 1. Iedere coureur mag voor zijn debuut een nummer kiezen en houdt dat de rest van zijn carrière vast. Het geldt ook voor Nyck de Vries, die zijn keuze naar eigen zeggen al heeft gemaakt, maar daar nog niets over kan zeggen doordat het formele proces nog moet worden doorlopen.

Enige uitzondering op de regels voor het persoonlijke startnummer betreft de wereldkampioen. Die krijgt logischerwijs de mogelijkheid om zijn eigen nummer in te ruilen voor startnummer 1. Verstappen heeft dat vorig jaar gedaan na het behalen van zijn eerste wereldtitel en voegde met een lach toe: "Het wisselen van startnummer is ook goed voor de merchandise."

Een nieuwe wissel komt er echter niet. Tijdens een interview met Motorsport.com in Abu Dhabi bevestigt Verstappen dat nummer 1 ook volgend jaar op zijn Red Bull zal prijken. "Ja, ik rijd daar volgend jaar ook weer mee. Het is volgens mij het allerbeste nummer dat er bestaat voor een coureur. Hoe vaak krijg je de kans om in je Formule 1-carrière met startnummer 1 te rijden? Dat weet je nooit. Ik kan altijd nog teruggaan naar nummer 33 als geen wereldkampioen meer ben. Maar zolang ik wel wereldkampioen ben, zal ik nummer 1 ieder jaar gebruiken." Verstappen was in 2022 overigens de eerste coureur sinds Sebastian Vettel in 2014 die met nummer 1 op de auto reed. Lewis Hamilton hield traditiegetrouw vast aan 44, terwijl Nico Rosberg zijn wereldtitel niet verdedigde.

Verstappen ziet startnummer 1 vooral als een beloning voor wat wederom een gedenkwaardig Formule 1-seizoen voor hem is geweest. Hij hoopt het nummer zolang mogelijk te behouden, zoals Michael Schumacher in zijn beste dagen deed, al benadrukt Verstappen dat het herhalen van 2022 geen sinecure zal worden. "Dit is een heel bijzonder seizoen geweest, overigens niet alleen voor mij maar ook voor het team. We hebben de constructeurstitel voor het eerst sinds 2013 weer te pakken en dat is natuurlijk heel belangrijk voor het team. Ik denk dat het in de toekomst erg lastig wordt om dit jaar nog eens te evenaren, laat staan om het te overtreffen. De mindset moet natuurlijk wel zijn om het ieder seizoen weer beter te doen, maar dat zal na dit jaar niet zo makkelijk worden. Daardoor moeten we ook echt koesteren hoe 2022 is verlopen en daar nu volop van genieten."

