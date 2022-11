Elk jaar maakt het tijdschrift Quote een lijst van de Nederlanders met het meeste vermogen. De jongste nieuwe binnenkomer, en het jongste Quote500-lid op de lijst, is Max Verstappen. Met een vermogen van 120 miljoen komt hij binnen op de vijfhonderdste plaats. De komende jaren zal het echter nog wel gaan groeien, aangezien hij een waardevol, meerjarig contract heeft getekend bij Red Bull en er ook nog bonussen zijn voor titels en overwinningen, met daar bovenop natuurlijk nog de sponsordeals.

De in Monaco woonachtige Verstappen bezit natuurlijk al een vliegtuig en deelt zijn inkomsten met zijn vader en manager, maar toch staat hij dus op zijn 25e levensjaar al in de bekende lijst. Zo pakt de Nederlander dus opnieuw een record. Afgelopen zondag verbeterde Verstappen al een beroemd record in de Formule 1. Hij pakte zijn veertiende Grand Prix-zege en gaat daarmee Michael Schumacher en Sebastian Vettel voorbij.

Een andere binnenkomer is Prins Bernhard junior. Hij staat in de racerij bekend als mede-eigenaar van het CM.com Circuit Zandvoort. Ook is hij zelf actief als coureur. Met 125 miljoen euro aan vermogen pakt hij de 481e plaats, al komt dit met name door bijvoorbeeld zijn vastgoedinvesteringen. Zo bezit hij veel panden in Amsterdam en ook is hij mede-eigenaar van het Media Park in Hilversum. Daarnaast heeft hij nog een softwarebedrijf.