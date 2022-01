Van Amersfoort Racing maakt tweede rijder voor FIA F2 bekend

Enkele dagen geleden maakte Van Amersfoort Racing bekend in zee te gaan met Jake Hughes. De Nederlandse renstal, komend jaar nieuw in de FIA F2 en FIA F3, heeft nu ook de teamgenoot van de ervaren Brit gepresenteerd: Amaury Cordeel. De 19-jarige Belg debuteert in de kraamkamer van de Formule 1. Tijdens de post-season test in Abu Dhabi in 2021 voelde hij voor het eerst de F2-wagen van Van Amersfoort Racing aan de tand. Hij eindigde de laatste dag met een keurige zesde tijd.

Amaury debuteerde in 2017 in de formulewagens toen hij op slechts veertienjarige leeftijd zijn entree maakte in het Frans Formule 4-kampioenschap. Een jaar later won hij de titel in het Spaans F4, waarna hij actief was in de Formule Renault Eurocup en de F3 Asian Winter Series. In 2021 debuteerde de Belg in het FIA Formule 3-kampioenschap met Campos Racing. “Ik ben ontzettend blij deze stap te kunnen maken”, aldus Cordeel. “Ik heb de auto tijdens de post-season test in Abu Dhabi al leren kennen en het is indrukwekkend. Het verschil in vermogen met de F3 is overduidelijk merkbaar, maar ik voelde me prettig achter het stuur. Ik ben me er terdege van bewust dat aankomend seizoen uitdagend wordt en ik veel moet leren. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat Van Amersfoort Racing in mij stelt. Ik heb de winter gebruikt om zowel fysiek als mentaal in topvorm te komen en heb vele uren doorgebracht in de simulator. Ik ben er klaar voor!”