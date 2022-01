Mercedes F1-protegé Vesti voltooit line-up ART voor F2-seizoen 2022

In 2021 racete Frederik Vesti voor het tweede opeenvolgende jaar in de Formule 3, waarbij hij de overstap maakte van Prema Racing naar ART Grand Prix. Op papier kende hij met slechts één zege een minder goed jaar dan in 2020, maar desondanks eindigde de Deen wederom op de vierde plaats in het kampioenschap. Voor ART was dat voldoende om hen ervan te overtuigen dat Vesti in 2022 een kans verdient in de Formule 2. Binnen hetzelfde team maakt hij dus promotie naar het laatste juniorenkampioenschap onder de Formule 1.

“Het is voor mij iets groots dat ik mijn Formule 2-contract met ART Grand Prix heb getekend”, zegt Vesti, die aan de zijde van de aangebleven Théo Pourchaire zijn F2-debuut gaat maken. “We hebben vorig jaar in de F3 enorm hard gewerkt en het is belangrijk voor mijn volgende stap dat we die progressie voort kunnen zetten in de Formule 2. Nu is het cruciaal om alle details van de F2 te gaan begrijpen, zodat we maximaal kunnen presteren in 2022. De test in Abu Dhabi ging uitstekend en ik heb daar veel geleerd. Ik kan niet wachten om in de auto te stappen voor de eerste test in Bahrein!”

Het afgelopen Formule 3-seizoen was voor Vesti het eerste onder begeleiding van Mercedes, dat hem in januari 2021 opnam in het opleidingsprogramma. Zoals gezegd werkte hij daarvoor een F3-seizoen af in dienst van Prema, het team waarmee hij in 2019 dertien races en de titel won in het Formula Regional European Championship. Vesti begon zijn carrière in de autosport in de Deense Formule Ford, gevolgd door twee seizoenen in diverse Formule 4-kampioenschappen.