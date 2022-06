Vechtpartij in Formule 2-paddock: 5.000 euro boete voor Bolukbasi

Cem Bolukbasi en Roy Nissany kwamen elkaar zondag in de hoofdrace op het Baku City Circuit tegen. Nissany verremde zich voor de tweede bocht en nam Bolukbasi mee in zijn schuiver. De FIA oordeelde dat de Israëliër volledig schuldig was aan het incident, maar Nissany schold Bolukbasi desondanks de huid vol. De DAMS-rijder kreeg een strafpunt op zijn licentie en heeft voor de volgende race bovendien een gridstraf van drie plekken gekregen.

De FIA constateerde dat Yavuz Bolukbasi en Cem’s manager Temucin Unalp naar de tent van DAMS gingen. Bolukbasi senior kon zich daar niet beheersen na de opmerkingen van Nissany over zijn zoon. Het werd volgens het FIA-rapport een “verhitte discussie” en het kwam tot duwen en trekken met Francesco Martinez, de trainer van Nissany. “Er was sprake van geduw en fysiek contact tussen de vader en de trainer”, leest het FIA-statement. “Er zijn geen vuistslagen uitgewisseld en de ongewenste gasten werden uit het gebied verwijderd.”

Als gevolg van de vechtpartij is Yavuz Bolukbasi de volgende ronde in Silverstone niet welkom in de paddock. Zijn zoon moet bovendien een boete betalen van 5.000 euro.

VAR-coureur Cordeel geschorst voor Silverstone

De FIA-stewards hadden het in Baku maar druk met de coureurs uit de Formule 2-klasse. Van Amersfoort Racing-coureur Amaury Cordeel kwam zondag in de hoofdrace in aanraking met Olli Caldwell. Beide coureurs vielen direct uit. Cordeel werd bestraft met een gridstraf en kreeg opnieuw een strafpunt op zijn licentie. Het was zijn twaalfde strafpunt in het afgelopen kalenderjaar. Hij is daardoor geschorst voor de volgende F2-ronde in Silverstone.

Cordeel, de 19-jarige Belg die er al geen beste reputatie op nahoudt, is de eerste F2-coureur die twaalf strafpunten gescoord heeft sinds Mahaveer Raghunathan in 2019.