Pourchaire wint in F2 na crash van virtuele leider Nissany

Jüri Vips startte de FIA Formule 2-hoofdrace op Imola vanaf pole-position, maar lang kon hij daar niet van genieten. De Est kwam slecht van zijn plek en viel terug naar de vierde plaats, achter Roy Nissany, Ralph Boschung en Ayumu Iwasa. Laatstgenoemde stond naast Vips op de voorste rij, maar zag Nissany en Boschung vanaf respectievelijk P6 en P4 passeren.

Vips’ mede-Red Bull-junior Dennis Hauger had nog minder reden tot lachen bij de start. De als vijfde gestarte Noor belandde na een botsing met Jack Doohan (gestart vanaf P3) in de pitmuur, wat voor beide betrokkenen tot een DNF leidde. Het incident tussen Doohan en Hauger leidde tot een safety car-fase,. die tot en met de vierde ronde duurde. Bij de herstart behield Nissany de leiding, voor Boschung, Iwasa en Vips.

Twee ronden later kon de Safety Car weer naar buiten komen, nadat het van kwaad tot erger ging bij Vips. De Hitech-coureur ging wijd bij het uitkomen van de Tamburello-bocht en verloor op het nog vochtige gras de controle over zijn auto, waardoor hij in de baanafzetting eindigde. “Ik ben zo’n idioot”, reageerde Vips direct schuldbewust via de radio.

De top-drie (Nissany, Boschung en Iwasa) gebruikte de neutralisatie om de verplichte pitstop te maken, waardoor Jehan Daruvala de leiding in handen kreeg. De Indiër koos, net als de nieuwe nummers twee en drie Marcus Armstrong en Liam Lawson, voor een lange eerste stint. In de tiende ronde werd het veld weer losgelaten, waarbij Daruvala de leiding behield voor Armstrong en Lawson.

Daarna was het enige tijd rustig, totdat Nissany in ronde 20 van 35 crashte. De Israëliër lag virtueel aan de leiding, maar ging wijd bij het uitkomen van Rivazza en via het vochtige gras vloog hij de baanafzetting in. Nissany wist de pitstraat nog wel te halen, maar zijn DAMS-wagen was te beschadigd om verder te kunnen. Zijn crash leidde tot een nieuwe neutralisatie, zodat alle rotzooi opgeruimd kon worden.

Door het wegvallen van Nissany kreeg Theo Pourchaire, die Boschung en Iwasa inmiddels voorbij was gegaan, de koppositie virtueel in hadden. Nadat ook de coureurs die hadden gekozen voor een late pitstop nieuwe banden hadden gehaald, ging de Fransman ook daadwerkelijk aan kop en dit gaf hij niet meer weg. De wedstrijd finishte achter de Safety Car, na een crash van Lawson in de 32ste ronde na de Acque Minerali.

Enzo Fittipaldi finishte achter Pourchaire als tweede, Boschung pakte de laatste podiumplek. Clement Novalak bezorgde MP Motorsport de vierde positie, voor Iwasa, Frederik Vesti, Logan Sargeant, David Beckmann en Daruvala. Felipe Drugovich, die voor zijn late pitstop aan de leiding ging, pakte namens MP Motorsport het laatste punt. Richard Verschoor startte als negentiende en koos eveneens voor een late pitstop, maar meer dan P15 leverde hem dat niet op.

