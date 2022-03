Verschoor woest op Nissany na F2-chaos: "Verdient geen racelicentie"

Eigenlijk heeft Richard Verschoor een meer dan geslaagd openingsweekend van het Formule 2-seizoen achter de rug. Het 21-jarige talent uit Benschop werd lange tijd niet eens in de hoogste opstapklasse verwacht, maar wist zijn eerste krachtmeting met Trident doodleuk te winnen. Hij heeft alle verwachtingen overtroffen, al staat het gezicht een etmaal later op standje onweer. "Tja, ik baal nu gewoon. Om eerlijk te zijn ben ik nog een beetje vurig."

De reden daarvoor luistert naar de naam Roy Nissany. De DAMS-rijder was net buiten de punten in een fel gevecht verwikkeld en nam het daarin niet zo nauw met de regels. Nissany was meer naast de baan te vinden dan erop en deed er alles aan om zijn tegenstrevers het leven zuur te maken, tot grote ergernis van Verschoor. "Het gaat gewoon nergens meer over. Zo'n gozer verdient helemaal geen racelicentie", laat de Nederlander in de Trident-pitbox aan Motorsport.com weten.

"Ik snap het echt niet. Ik snap nog best dat je met iemand hard wil racen om zijn banden kapot te maken, maar dit gaat alle perken te buiten. Hij gaat aan alle regels voorbij, dit hoort niet te kunnen en zeker niet op dit niveau. Dat hij mijn race verkloot is één ding, maar deze acties zijn gewoon gevaarlijk." Niet veel later kreeg Verschoor tikje van Enzo Fittipaldi en bleek zijn race ten einde.

De woede richt zich echter niet zozeer op de jonge Braziliaan, maar des te meer op Nissany. "Ik weet niet wat hij allemaal van plan was, maar op deze manier gaat het racen met hem nergens over." De winnaar van zaterdag wil ook een woordje wisselen met de wedstrijdleiding. "Ik wil heel graag nog met hen spreken, ja. Dat er zelfs met dit gedrag niet ingegrepen wordt, kan niet." Des te meer omdat het een slecht signaal afgeeft. Als er geen grens getrokken wordt, kan dat worden gezien als een vrijbrief voor de volgende races. "Ik wil gewoon dat ze ernaar kijken. Ik snap wel dat ze hem nu niet meer diskwalificeren, maar ik wil wel dat ze hem erop wijzen dat dit voor de volgende race niet kan."

Los van het incident kende Verschoor zondag een mindere race dan zaterdag. "Vandaag was de balans niet goed, vooral niet op de harde band. Met de afstelling zijn we iets te ver doorgeschoten ten opzichte van gisteren. We moesten wel dingen aanpassen omdat het gisteren veel kouder was, maar daarin zijn we te ver gegaan." Het doet weinig af aan het goede weekend dat Verschoor heeft afgewerkt, al staat het hoofd momenteel niet naar positieve geluiden. "We hadden vandaag weer een paar punten kunnen scoren en die hadden we ook hard nodig. Maar ja, als je iedere keer zo'n gozer voorbij moet, dan wordt het lastig..."