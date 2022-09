Nissany geschorst voor Formule 2-weekend in Monza

Roy Nissany bereikte afgelopen zondag bij de hoofrace van de Formule 2 op het circuit van Zandvoort zijn dertiende punt nadat hij gestraft was voor het maken van contact met David Beckmann. Dit gebeurde terwijl ze achter de safety car reden. De twee rijders vochten om een positie achter Marino Sato toen ze elkaar raakten. Nadat Nissany tegen Beckmann aanreed schoot laatstgenoemde door in de achterkant van de wagen van Sato, wat Beckmann een kapotte neus opleverde.

Zowel Nissany als Beckmann kregen na de race een tijdstraf van tien seconden uitgedeeld, met twee strafpunten erbij. Dit zorgde er dus voor dat Nissany over de twaalf punten heenging en nu geschorst is. In het document van de FIA zeggen de stewards: “Na de zaak uitvoerig te hebben bekeken, hebben de stewards gezien dat wagen 16 (Nissany) en wagen 24 (Beckmann) naast elkaar reden achter wagen 4 (Sato). Wagen 16 besloot dat hij voor wagen 24 reed toen de safety car uitkwam en gaf gas om ervoor te blijven. De stewards herinneren de coureur eraan dat het niet aan hem is om de correcte volgorde te handhaven, en dat het gevaarlijk is om naast elkaar te rijden als de safety car op de baan is.”

Derde schorsing van 2022

Door zijn schorsing mist Nissany de races in Monza. Het is nog niet bekend wie hem zal vervangen. De man uit Tel Aviv is de derde F2-coureur die dit seizoen tegen een schorsing aan is gelopen vanwege het bereiken van twaalf strafpunten. Van Amersfoort-coureur Amaury Cordeel mocht niet meerijden in Silverstone, en Campos moest het in Spa zonder Olli Caldwell doen.

Na de chaotische herstart van de race op zondag, waarin Richard Verschoor en Jack Doohan elkaar raakten waardoor het einde verhaal was voor Doohan, werd ook Liam Lawson naar de stewards geroepen. Hij werd vrijgesproken, maar de stewards geven wel aan “deze manier van herstarten niet graag te willen zien". Ook Verschoor kreeg geen straf voor het incident, en Doohan zelf ziet het ook als een race-incident.