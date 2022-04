Jüri Vips verzekerde zich vrijdagavond van de pole-position voor de hoofdrace van de Formule 2 in Imola, het eerste bezoek van de klasse aan het circuit sinds 2006 - toen ging de Formule 2 overigens nog als GP2 Series door het leven. Voor de zaterdagse sprintrace wordt de top-tien van de startopstelling echter omgedraaid en dat bezorgde Logan Sargeant de beste startpositie voor de 25 ronden tellende race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

De Amerikaan van Carlin kon echter niet lang genieten van de leiding, want bij de start viel hij meteen terug naar de vijfde positie. Marcus Armstrong profiteerde en pakte meteen de leiding, gevolgd door Jehan Daruvala, diens Prema-teamgenoot Dennis Hauger en Roy Nissany. Zij konden elkaar vervolgens enkele ronden lang niet bestoken met aanvallen, want David Beckmann spinde en veroorzaakte daarmee een safety car. Ook Clement Novalak werd slachtoffer, want hij kon de Charouz-bolide niet ontwijken en moest een nieuwe voorvleugel halen in de pits.

In de vijfde ronde werd het veld weer op pad gestuurd en Armstrong liet zich dat geen tweede keer zeggen. De Nieuw-Zeelander sloeg meteen een gaatje naar Daruvala en Hauger, die vervolgens maar eens een robbertje met elkaar gingen vechten. Het stelde de leidende Hitech-coureur in staat om een gat van zo'n anderhalve seconde op te bouwen. Toen Daruvala zijn teamgenoot eenmaal had afgeschud in de strijd om P2, kon hij beginnen met het dichten van de kloof richting Armstrong. Dat proces werd in de tiende ronde onderbroken door een virtual safety car, doordat Ralph Boschung stilviel en ridder te voet werd.

Een ronde later mocht er weer op volle snelheid gereden worden en stukje bij beetje kwam Daruvala dichterbij aan Armstrong, tot het gat in ronde 14 nog maar een halve seconde bedroeg. Tot een echte aanval kwam het niet en niet veel later slaagde de leider erin om de Prema-bolide weer buiten DRS-afstand te krijgen. Dat zou Armstrong tot de finish volhouden, waardoor hij in Imola zijn tweede zege in de Formule 2 boekte. Op 1,4 seconde kwam Daruvala als tweede aan de finish, op de voet gevolgd door Hauger. De regerend Formule 3-kampioen pakt zodoende zijn eerste F2-podium.

Nissany wist het tempo van de leiders de hele race knap bij te houden op weg naar de vierde plek, terwijl kampioenschapsleider Felipe Drugovich in de voorlaatste ronde langs Sargeant ging voor de vijfde positie. Theo Pourchaire reed een vrij onzichtbare race op weg naar de zevende stek, terwijl Liam Lawson met de achtste plek het laatste puntje voor zich opeiste. Richard Verschoor moest na een mislukte kwalificatie vanuit de achterhoede starten en slaagde er op de krappe Italiaanse omloop dan ook niet in om punten te scoren. Uiteindelijk viel de dertiende plek ten deel aan de Nederlander van Trident.

De Formule 2-coureurs komen zondag nog één keer in actie in Imola. Om 10.20 uur gaat de hoofdrace van start, waarbij Vips dus vanaf pole-position mag starten.

Uitslag sprintrace Formule 2 Imola