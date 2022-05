Jehan Daruvala opende de kwalificatie met een 1.29.512 en nam daarmee drie tienden voorsprong op MP Motorsport-coureur Clément Novalak en Van Amersfoort-coureur Jake Hughes. Al sprong laatstgenoemde na tien minuten naar de tweede stek om daarna het gat met Daruvala verder te dichten.

Onder meer Richard Verschoor besloot out of sync te gaan en pas na de eerste runs het asfalt op te zoeken. Samen met Felipe Drugovich en drie andere coureurs had de Nederlander de baan voor zichzelf. In zijn eerste poging sprong de Trident-rijder naar de twaalfde tijd, terwijl Jack Doohan zich met een verschil van 0.043 seconde naar Drugovich op P1 nestelde. Maar intussen klokte Daruvala ook weer paarse sectortijden om met meer dan twee tienden verschil terug naar de voorlopige pole-position te gaan.

Met nog een kwartier op de klok werd Verschoor door allerlei verbeteringen teruggedrukt naar de veertiende stek. De tweede poging van de Nederlandse coureur was niet goed genoeg om posities te klimmen. WK-leider Théo Pourchaire stond lange tijd tiende en had daarmee de pole in handen voor de F2-sprintrace.

Negen minuten voor het einde zochten veel coureurs met een nagenoeg lege brandstoftank het asfalt weer op. In de laatste pogingen werden veel snelle sectortijden geklokt, waarbij Doohan de eerste stek overnam, gevolgd door Frederik Vesti en Daruvala. Opnieuw besloot Verschoor later dan de andere rijders de baan op te gaan. Intussen werd Pourchaire flink gehinderd in de eerste bocht, waardoor hij bleef steken op P6.

Doohan pakte uiteindelijk de pole-position voor de F2-hoofdrace op zondag, gevolgd door Red Bull-junior Juri Vips, die eerder op vrijdag in actie kwam tijdens de eerste Formule 1-training, Frederik Vesti, Daruvala en Logan Sargeant. Verschoor verbeterde zijn tijd niet en start de sprintrace zaterdag als twintigste. De tiende tijd voor Drugovich betekent dat hij de F2-sprintrace namens het Nederlandse team van MP Motorsport zaterdag als eerste mag aanvangen.

De sprintrace op het Spaanse circuit start zaterdagmiddag om 17.40 uur.