Het was een mooi gezicht voor Helmut Marko: de top-drie van de startopstelling op het Baku City Circuit werd volledig bezet door junioren van Red Bull, met Jüri Vips op pole-position en Liam Lawson en Dennis Hauger op respectievelijk P2 en P3. Marcus Armstrong startte als vierde, klassementsleider Felipe Drugovich en Richard Verschoor deelden de derde startrij.

Bij de start kwam Vips uitstekend van zijn plek en behield de leiding, terwijl Lawson aansloot als nummer twee. Hauger bleef in eerste instantie op de derde plek, maar werd later in de eerste ronde alsnog gepasseerd door Armstrong. Verschoor had ook een goede start: de Nederlander verschalkte Drugovich voor P5, maar werd later in de openingsronde door de als zevende vertrokken Logan Sargeant terugverwezen naar P6.

Minder succes was er voor Frederik Vesti. De Deen, die zaterdag de sprintrace won en zo zijn eerste overwinning in de Formule 2 boekte, bleef staan bij de start. Hij werd naar de pitstraat gebracht en kon van achteraan alsnog deelnemen. Voor Olli Caldwell en Amaury Cordeel was de race na contact bij de start wel al na één ronde ten einde. Om hun gestrande auto’s te kunnen bergen moest de Safety Car eraan te pas komen.

De herstart volgde in de vijfde ronde, waarbij Vips de koppositie met succes verdedigde. Lawson bleef tweede, gevolgd door Armstrong, Hauger, Sargeant en Verschoor. Lawson, Hauger en Verschoor kwamen in de achtste ronde als eerste van de toppers binnen om hun supersofts in te ruilen voor mediums. De wissel bij Verschoor verliep verre van perfect, waardoor de Trident-rijder veel tijd verloor. Ook voor Lawson ging kostbare tijd verloren, waarvan Hauger profiteerde.

Vips maakte in de negende ronde zijn verplichte pitstop, Armstrong deed dat een ronde later. Door langer door te rijden pakte Armstrong Vips voor de leiding via een overcut. Lang kon de Nieuw-Zeelander daar echter niet van genieten: bij het ingaan van de twaalfde ronde sloeg Vips terug op het rechte stuk van start/finish met behulp van DRS en een slipstream. Later in die ronde maakten Roy Nissany en Cem Bolukbasi contact, waardoor beide coureurs hun race in de muur eindigden en de Safety Car opnieuw in actie moest komen.

Bij de herstart in de vijftiende ronde ging Calan Williams aan de leiding omdat hij op mediums was gestart en dus een lange eerste stint reed. Daarachter had Vips de virtuele leiding in handen, voor Armstrong, Hauger, Sargeant en Drugovich. Lawson en Verschoor waren door hun langzamere pitstops teruggevallen.

Het ging bij de herstart maar net goed tussen Hitech-teamgenoten Vips en Armstrong: laatstgenoemde verremde zich voor de eerste bocht en schampte daarbij de achterkant van zijn Estse collega. Vips kon zijn weg zonder problemen vervolgen, maar Armstrong verloor plaatsen aan Hauger, Sargeant en Drugovich. Verder naar achteren knokte Verschoor zich de top-tien binnen.

Verschoor profiteerde onder meer van chaos voor zich. Ayumu Iwasa en Theo Pourchaire liepen bij losstaande incidenten schade aan de voorvleugel op, terwijl Lawson werd getroffen door een lekke band. De Nieuw-Zeelander moest derhalve nog een keer de pitstraat opzoeken, waar hij gezelschap kreeg van zijn landgenoot Armstrong. Om alle brokstukken op te kunnen ruimen, stelde de wedstrijdleiding een Virtual Safety Car in.

Het grootste drama van de wedstrijd moest toen echter nog komen. Nadat leider Williams zich in de achttiende ronde had verremd voor bocht 2, was Vips weer vooraan komen te liggen. De Est zou de winst echter niet veiligstellen: hij vergaloppeerde zich in de 22ste ronde in de krappe bocht bij het kasteel en eindigde in de muur. Vips stond op dat moment onder druk van zijn Red Bull-collega Hauger, die profiteerde en de zege in de schoot geworpen kreeg. Daarna werd er namelijk niet meer op racesnelheid gereden. Hiervoor was te weinig tijd: toen de wagen van Vips was weggehaald, stond de klok inmiddels op nul.

Hauger won zodoende de race, terwijl Sargeant en Drugovich respectievelijk tweede en derde werden. Achter nummer vier Jehan Daruvala finishte Verschoor knap als vijfde, ondanks zijn mislukte pitstop. Achter Enzo Fittipaldi werd Vesti zevende, waarmee hij zich knap herstelde van zijn dramatische start. Marino Sato, Ralph Boschung en Jake Hughes pakten de laatste punten.

FIA F2 Baku, uitslag hoofdrace: