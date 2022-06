Jüri Vips was dinsdag samen met onder meer Liam Lawson, die eveneens onderdeel is van het Red Bull Junior Team, de populaire game Call of Duty aan het spelen. Lawson zond dat live uit op zijn Twitch-kanaal en gedurende die stream ging Vips de fout in door het 'n-woord' uit te spreken. Lawson en een andere speler konden daar om lachen, maar dat geldt niet voor Red Bull Racing. Zij hebben dinsdagavond actie ondernomen door de Est, die in de Formule 2 voor Hitech GP rijdt en eerder dit jaar een F1-training mocht rijden in Spanje, per direct te schorsen.

"Red Bull Racing heeft Junior-coureur Jüri Vips met onmiddellijke ingang geschorst van alle activiteiten met het team, terwijl er een volledig onderzoek gedaan wordt naar het incident", meldt Red Bull in een korte verklaring. "Als organisatie veroordelen wij alle vormen van wangedrag en we hanteren een zero-tolerance beleid met betrekking tot racistische taal en racistisch gedrag binnen onze organisatie."

Vips is sinds 2018 onderdeel van het Red Bull Junior Team en vervult sinds eind 2020 de rol van test- en reservecoureur van zowel Red Bull als AlphaTauri. Via Instagram liet hij al van zich horen om "onvoorwaardelijke excuses aan te bieden voor het beledigende taalgebruik tijdens een live gaming stream eerder op de dag. Deze taal is totaal onacceptabel en passen niet bij de waarden en principes waar ik voor sta", schreef hij. "Ik betreur mijn acties ten zeerste en dit is niet het voorbeeld dat ik wil stellen. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen aan het onderzoek."

In principe komt Vips tussen 1 en 3 juli weer in het voorprogramma van de Formule 1 in actie tijdens de Formule 2-races op Silverstone. Zijn werkgever in die klasse, Hitech GP, heeft nog geen uitspraken gedaan over de kwestie en vooralsnog lijkt hij dat weekend dus gewoon aan de start te verschijnen.