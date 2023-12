Het avontuur in de Formule 2 voor Richard Verschoor wordt met een jaar verlengd. De Nederlandse afvaardiging in de opstapklasse richting de Formule 1 gaat komend seizoen weer voor Trident rijden, waarvoor de 23-jarige coureur in 2022 ook al een jaar racete. De terugkeer op het oude nest wordt met veel enthousiasme ontvangen door de rijder uit Benschop, zo vertelt hij aan Motorsport.com voor de bekendmaking van de overstap. "Ik ken de mensen al en ik heb een goed gevoel overgehouden aan 2022. Het is een goed team", zegt Verschoor in het gesprek. "Het doel is meevechten voor het kampioenschap. Ik geloof dat dat kan met Trident." Bij Trident staat de coureur het hele seizoen in onder contract, zo bevestigt hij. Er is dus geen risico dat voor het einde van het seizoen zijn plekje aan een ander wordt gegeven.

Afgelopen seizoen reed Verschoor namens Van Amersfoort Racing in F2 en dat was ook een optie voor hem voor komend jaar. "Ik heb met meerdere teams gesproken, zo ook met Van Amersfoort. Ik had daar best willen blijven, want ik heb het daar goed gehad." Toch koos de coureur onderaan de streep toch voor een overstap naar Trident. Bij het Italiaanse team komt Verschoor genoeg bekenden tegen. Zo wordt de winnaar van drie F2-races herenigd met engineer Giampaolo Dall'Ara. Aan de samenwerking met de Italiaanse race-engineer houdt de Utrechtse rijder goede herinneringen. "Richting het einde van het seizoen [in 2022] kwamen we eigenlijk continu in de top-vijf met de kwalificatie."

Ook Trident-teambaas Giacomo Ricci is blij met de terugkeer van Verschoor. "Aan het einde van 2022 verliet hij ons met veel goede herinneringen en ik ben trots en gemotiveerd nu hij bij ons terug is", vertelt de Italiaan. "Ik ben er zeker van dat we alle ingrediënten voor een competitief seizoen hebben. Verschoor is een snelle, ervaren coureur en staat bekend als iemand die alle kansen pakt. We doen ons best om hem te supporten en samen ambitieuze doelen te behalen."

Voor 2024 kunnen de F2-coureurs zich opmaken voor een compleet nieuwe auto. Juist daarom denkt Verschoor toe te kunnen slaan. "Ik heb veel ervaring opgedaan en samen met de kennis van Trident denk ik dat we de auto goed kunnen ontwikkelen", noemt de 23-jarige Nederlander. "Maar het gaat geen grote omslag worden. De motoren en de banden blijven gelijk." Op 24 januari mag Verschoor voor het eerst de nieuwe auto aan de tand voelen tijdens een shakedown in Barcelona, waarna een paar testdagen volgen. Het eerste weekend van maart staan de eerste races op het programma, die in het voorprogramma van de Formule 1 in Bahrein plaatsvinden.

Genoeg partners

Net als in 2023 was het voor Verschoor van belang om genoeg partners binnen te halen met wie hij het benodigde sponsorgeld bijeen moest krijgen voor nog een jaar in de Formule 2. Daarin slaagde de coureur met vlag en wimpel. "Ja, ik heb weer een mooie groep partners", noemt hij. "Dus dat gaat goed." In september vertelde de coureur al dat hij graag nog een jaar F2 wilde doen, maar dat WEC of IndyCar op termijn ook een optie is. Daar zit wel de kanttekening bij dat juist op dat gebied de zoektocht naar sponsoren lastiger is. "Bijvoorbeeld voor start-ups brengt F2 meer exposure."