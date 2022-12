Jack Doohan maakt zich op voor zijn tweede Formule 2-seizoen bij Virtuosi. Afgelopen jaar reed de zoon van MotoGP-legende Mick Doohan samen met de Japanner Marino Sato bij de renstal. De Australiër scoorde drie zeges, drie pole-positions en in totaal zes podiums in zijn volledige eerste F2-seizoen. Met in totaal 128 punten nestelde Doohan zich op de zesde plek in de eindstand. "Ik ben zeer verheugd dat ik nog een jaar bij Virtuosi Racing mag doorbrengen", zegt Doohan. "Ons eerste jaar samen verliep zeer sterk, dus ik ben blij dat ik me ook in 2023 met dit team mag omringen. Ik kan niet wachten op 2023."

Doohan krijgt in de vorm van Amaury Cordeel een nieuwe ploegmaat. De Belg debuteerde afgelopen jaar in de Formule 2 en deed dit bij het Nederlandse team van Van Amersfoort Racing, dat ook zijn debuut maakte in de opstapklasse. Cordeel kende een sterke tweede helft van 2022 door geregeld punten te scoren. "Ik ben blij dat ik kan melden dat ik volgend jaar voor Virtuosi in actie kom", aldus Cordeel. "Virtuosi hoort bij de topteams en dit komt mijn persoonlijke groei alleen maar ten goede. Dit merkte ik al tijdens de driedaagse test in Abu Dhabi. Ik kreeg goede support. Mijn tweede helft van 2022 was sterk een veelbelovend voor volgend jaar. Ik weet zeker dat ik hier mijn dromen kan gaan najagen. Ik ben onwijs dankbaar voor de kans."

Uiteraard is Virtuosi-teambaas Andy Roche in zijn nopjes met het aanblijven van Doohan en het aantrekken van Cordeel. "Jack reed bij ons een briljant debuutseizoen en liet zien potentie te hebben. Samen gaan we hard werken om alle potentie eruit te halen", aldus de chef. "Amaury werd steeds beter. We kijken ernaar uit hem nog sterker te maken in 2023. Hij maakte al wat meters voor ons in Abu Dhabi en we hebben zin in 2023."

Roy Nissany en Brad Benavides werden eerder deze week aangekondigd als rijdersduo van PHM Racing voor 2023.