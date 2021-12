Van Amersfoort Racing treedt ook toe tot FIA Formule 2

Enkele weken geleden werd al bekend dat Van Amersfoort Racing de Formule 3-inschrijving van HWA overneemt voor de komende jaren. Nu is officieel bevestigd dat de Nederlandse equipe ook minimaal drie jaar in het voorportaal van de Formule 1 in actie gaat komen. Over enkele dagen debuteert Van Amersfoort Racing al tijdens de post-season test in Abu Dhabi van 16 tot 18 december.

“Na recentelijk onze deelname aan het FIA Formule 3-kampioenschap te hebben aangekondigd, zijn we zeer blij om ook deel te gaan uitmaken van het FIA F2-kampioenschap”, zei Rob Niessink, CEO van Van Amersfoort Racing. “We zijn simpelweg trots en zien dit als een belangrijke mijlpaal in de lange historie van ons team. We nemen deze uitdaging niet licht op en het zal geen verrassing zijn dat het voor ons een belangrijk moment is wanneer we ‘onze’ F2-auto’s voor de eerste maal de pitstraat zien uitrijden tijdens de aanstaande test in Abu Dhabi.”

De afgelopen drie seizoenen kwam HWA in actie in de Formule 2 en Formule 3 maar kon daar nimmer potten breken. Van Amersfoort Racing heeft daarentegen vele decennia ervaring in de formuleracerij. De Nederlandse renstal werkte in het verleden samen met coureurs als Max en Jos Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Christijan Albers, Tom Coronel en veel meer.

Wie er komende week tijdens de collectieve testsessie in Abu Dhabi achter het stuur van de bolides zit, wordt op een later moment bekendgemaakt.