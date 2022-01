Armstrong vervolgt Formule 2-avontuur in 2022 bij Hitech

Armstrong wordt de teamgenoot van Red Bull-junior Jüri Vips, die eerder al door de formatie uit Silverstone bevestigd werd voor het nieuwe seizoen. De Est won vorig jaar twee races met Hitech en werd zesde in het kampioenschap.

“Ik ben erg enthousiast over het feit dat ik dit seizoen voor Hitech in de Formule 2 zal rijden”, reageert Marcus Armstrong, die al voor het team in actie kwam tijdens de testdagen die na afloop van het seizoen in Abu Dhabi werden gehouden. “Het was teambaas Oliver Oakes [die het team begin 2015 begon] die me een paar jaar geleden naar Europa haalde. Ik heb het team dus in zijn begindagen gezien. Sindsdien is het uitgegroeid tot een van de grote spelers in de Formule 2 en Formule 3. Ik kijk ernaar uit om met deze succesvolle groep mensen samen te werken en dit jaar alles te geven.”

Armstrong maakte in 2020 zijn debuut in de Formule 2 bij ART Grand Prix. Vorig jaar kwam hij uit voor DAMS en behaalde hij zijn eerste zege in deze klasse op het nieuwe stratencircuit van Jeddah. In het kampioenschap kwam hij net als het jaar daarvoor echter niet verder dan de dertiende stek. Vorig week werd bekend dat Armstrong in 2022 niet langer deel uitmaakt van de Ferrari Driver Academy, het opleidingsteam van het Italiaanse Formule 1-team.