Armstrong verlaat Ferrari Driver Academy, tussenjaar voor Ilott

Ferrari heeft uit de doeken gedaan welke coureurs in 2022 onderdeel zijn van de Ferrari Driver Academy. De meest prominente leden zijn Mick Schumacher en Robert Shwartzman. Schumacher debuteerde in 2021 bij Haas F1 Team in de Formule 1 en komt in 2022 opnieuw voor de Amerikaanse renstal uit. Ook is hij bij elf races de reservecoureur van Ferrari. Shwartzman werkte afgelopen jaar zijn tweede Formule 2-seizoen af en eindigde op de tweede plek in de titelstrijd. Komend jaar keert hij niet terug in de klasse, maar richt hij zich op zijn werkzaamheden als testcoureur van Ferrari.

Twee Ferrari-talenten worden in 2022 in de Formule 3 gestald. Arthur Leclerc begint aan zijn tweede seizoen in het voorportaal van de F1 en blijft bij Prema Racing, waar hij Oliver Bearman als een van zijn teamgenoten krijgt. De Brit is nieuw in de Ferrari Driver Academy na zijn titels in de Duitse en Italiaanse Formule 4. Dino Beganovic blijft een jaartje in de Formula Regional European Championship, terwijl James Wharton, de Nederlandse Maya Weug en Rafael Camara in de Formule 4 uitkomen. Laura Camps Torras is als tweede dame toegevoegd aan de FDA en brengt 2022 door in de karts. Wel gaat ze in de loop van het jaar een Formule 4-bolide aan de tand voelen.

Voor één coureur zit zijn tijd in het opleidingstraject van Ferrari er definitief op. Na vijf jaar als Ferrari-junior kan Marcus Armstrong in 2022 niet meer rekenen op Italiaanse steun, zo maakte de Scuderia dinsdag bekend. Die keuze is gemaakt na twee tegenvallende seizoenen in de Formule 2. Voor Callum Ilott heeft Ferrari een andere keuze gemaakt. De Britse coureur verkast in 2022 met Juncos Hollinger Racing naar de IndyCar en dus is besloten dat hij een tussenjaar neemt van de FDA. De races in de Verenigde Staten vallen buiten het werkbare gebied om Ilott van goede steun te voorzien, maar dat betekent dus niet dat hij geen onderdeel meer is van het opleidingsprogramma.