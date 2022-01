Het jongere broertje van Ferrari-coureur Charles Leclerc deed het niet onverdienstelijk in zijn eerste jaar in de Formule 3. De Monegask kwam op Monza en Zandvoort als eerste over de finish en scoorde daarmee twee zeges. In Hongarije pakte Leclerc pole-position en werd hij uiteindelijk tweede. Hij sloot het seizoen met 79 punten af op de tiende positie in de eindstand.

"Ik ben ontzettend blij dat ik mijn werkzaamheden bij Prema mag voortzetten", aldus een dolblije Leclerc, die ook aanblijft als junior in het opleidingsprogramma van Ferrari. "Het afgelopen seizoen hebben we goed werk geleverd en in 2022 krijgen we de kans om alles wat we geleerd hebben samen te brengen. Ik kan niet wachten op het nieuwe seizoen."

Naast Leclerc is ook Prema-teambaas René Rosin in zijn nopjes met de contractverlenging voor de 21-jarige coureur. "Het is geweldig om onze samenwerking met Arthur een vervolg te geven. In 2021 heeft hij zijn potentie laten zien en ik weet zeker dat hij door blijft gaan met het boeken van de al getoonde progressie. Afgelopen seizoen was het voor hem een uitdaging om drie races [in een weekend] te rijden, maar dit gaat hem nu wel helpen om met nog meer focus de wedstrijden in te gaan. Het gaat een voordeel zijn voor het hele team."

De Britse Formule 3-debutant Oliver Bearman wordt komend seizoen teamgenoot van Leclerc. Wie het derde stoeltje inneemt, is nog niet bekendgemaakt. Leclerc begon zijn loopbaan in de eenzitters in de Franse Formule 4 in 2018. In het seizoen daarop switchte de Monegask naar de ADAC Formule 4, waarna in 2020 zijn werkzaamheden begonnen bij Prema in de Formula Regional European. In dat jaar won Leclerc zes keer en stond vijftien keer op het podium.