Villagómez maakt met Van Amersfoort Racing opstap van F3 naar F2

In 2019 was Rafael Villagómez nog in de karts te vinden, maar het jaar daarop maakte hij de overstap naar de formuleklassen. Hij werd elfde in het Britse F4-kampioenschap en zesde in de Franse F4. Het was goed genoeg om een jaar daarop te debuteren in de Formule 3. De Mexicaan kende een moeizaam debuutseizoen met slechts de 29ste plaats. In de Euroformula Open ging het hem beter af met de achtste plek. 2021 was een druk jaar voor hem, aangezien hij ook nog eens actief was in het Aziatische F3-kampioenschap. Daar moest hij genoegen nemen met de zeventiende stek. In 2022 vervolgde hij zijn F3-avontuur met de 25ste plaats, dezelfde positie waar hij vorig jaar eindigde in de F3.

Nu maakt Villagómez de opstap naar de Formule 2, waarbij hij Van Amersfoort Racing trouw blijft. "Ik ben erg enthousiast om de stap naar F2 te maken!", zegt de Mexicaanse rijder. "Ik ben klaar voor dit volgende niveau. De dynamiek van een F2-auto is indrukwekkend, maar ik heb veel vertrouwen gekregen na een succesvolle test na het seizoen in Abu Dhabi vorig jaar. De test heeft zowel mezelf als de mensen om me heen bewezen dat F2 de juiste categorie voor me is om me verder te ontwikkelen als coureur. Het team en ik kennen elkaar erg goed en daar kunnen we allemaal alleen maar van profiteren. Ik kijk er erg naar uit om onze reis samen voort te zetten en het seizoen te beginnen."