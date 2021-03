Belgische F3-debutant in opspraak: met 300 km/u over de snelweg

In de bewuste video die Cordeel deelde op het sociale media-platform TikTok is te zien hoe de 18-jarige Belg met een Audi over de E17 scheurt. Daarbij geeft de teller op het dashboard een snelheid van rond de 300 kilometer per uur aan. De bewuste video is inmiddels door Cordeel van zijn TikTok-pagina gehaald, net als enkele andere video’s waarin hij op hoge snelheid over de openbare weg scheurt. Desondanks lijkt hij zich op te kunnen maken voor een aantal sancties, want de federale politie van België heeft besloten een onderzoek in te stellen.

Campos Racing presenteerde Cordeel in februari nog als een van de drie rijders die het team gaan vertegenwoordigen in de FIA Formule 3. De afgelopen twee seizoenen kwam hij nog uit in de Formule Renault Eurocup, die hij allebei afsloot op de vijftiende positie in het kampioenschap. Dat hij een aardig potje kan sturen, bewees hij in 2018 in de Formule 4. In het Spaanse kampioenschap wist hij namens MP Motorsport de titel te bemachtigen, in het Noord Europese kampioenschap eindigde hij dat jaar op de achtste positie. Of het incident op de openbare weg ook gevolgen heeft op de relatie tussen Campos en Cordeel is nog onduidelijk.

Cordeel is overigens niet de eerste coureur die in het afgelopen jaar in opspraak is geraakt vanwege uitgehaalde capriolen op de openbare weg. In november bevond Formule 2-coureur Alessio Deledda zich in hetzelfde schuitje, nadat hij het gaspedaal van zijn Lamborghini fors intrapte op een Italiaanse snelweg en de beelden daarvan op social media verspreidde. Zelf begreep de Italiaan de ontstane ophef destijds niet en hij verklaarde vervolgens dat hij zelf niet achter het stuur zat, maar dat hij de beelden slechts onder de aandacht van anderen wilde brengen.

Zie ook: Cordeel vervolgt carrière bij Campos in de Formule 3