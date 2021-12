Piastri grijpt titel in FIA Formule 2 na fraaie inhaalrace

Door het resultaat van de eerste race in het finaleweekend in Abu Dhabi heeft Oscar Piastri nu 57,5 punt voorsprong op nummer twee in het klassement Robert Shwartzman. In de twee resterende wedstrijden zijn nog maximaal 44 punten te pakken en derhalve is Piastri verzekerd van zijn derde kampioenschap op rij. Vorig jaar kroonde hij zich al tot kampioen in de FIA Formule 3 en in 2019 was hij de beste in de Formule Renault Eurocup.

Piastri was vrijdag voor de vijfde keer in successie de snelste in de kwalificatie, wat betekende dat hij de eerste sprintrace op het vernieuwde Yas Marina Circuit vanaf P10 moest beginnen. Zijn enig overgebleven concurrent Shwartzman startte als gevolg van de omgekeerde startopstelling als zevende. Na het doven van de rode lichten schoot Piastri uitstekend van zijn plek, wat hem deed oprukken naar P6, direct achter Shwartzman.

Shwartzman en Piastri werkten zich vervolgens gestaag naar voren: in ronde 3 pakte het tweetal Dan Ticktum, enkele ronden later was Liam Lawson het volgende slachtoffer. Shwartzman en Piastri kwamen daardoor op de respectievelijk derde en vierde positie te liggen. Ook bij die stand was Piastri al de nieuwe kampioen, maar de Prema-coureur wilde het in stijl doen met een podiumfinish.

In de twintigste van in totaal 23 ronden ging Piastri in de run naar bocht 6 Shwartzman voorbij voor P3. Op het daaropvolgende rechte stuk probeerde de Rus direct terug te slaan, maar Piastri sloeg de aanval van zijn teamgenoot af. In het slot van de race gaf Piastri, volgend jaar reservecoureur bij het Alpine F1-team, zijn plek niet meer uit handen en dus mag hij de champagne ontkurken. Na afloop werd Piastri in parc fermé opgewacht en gefeliciteerd door onder meer zijn mentor Mark Webber.

Daruvala weerstaat druk en wint

De winst ging naar Jehan Daruvala. De Red Bull-junior startte vanaf P1 en stond vrijwel de hele race onder druk van Felipe Drugovich. Ze gingen meermaals zij-aan-zij over het circuit, maar het lukte Daruvala de Braziliaan achter zich te houden. In de slotfase was het beste er wel af bij de banden van Drugovich, waardoor Daruvala uiteindelijk met een voorsprong van twee seconden als winnaar over de finish kwam.

Richard Verschoor, invaller bij Charouz voor de geblesseerde Enzo Fittipaldi, en Bent Viscaal stonden respectievelijk zestiende en zeventiende op de grid. Viscaal finishte als dertiende, Verschoor viel uit in de pitstraat met een ogenschijnlijk technisch probleem.

Uitslag Formule 2 sprintrace Abu Dhabi