De Red Bull Ring is een van de kortste circuits op de Formule 2-kalender en dat betekende dat het in de half uur durende kwalificatie weleens druk kon worden op de baan. De F2-coureurs namen bovendien meerdere rondjes de tijd om het Pirelli-rubber op te warmen, alvorens zij op zoek gingen naar vrije lucht.

Tijdens de eerste vliegende ronden wisselde de snelste tijd zo snel van eigenaar dat het amper bij te houden was. Nadat iedereen een tijd op de klokken had gezet, pronkte de naam van Victor Martins bovenaan, maar bij de tweede poging was het dringen geblazen in de tweede sector. Tevens werden veel tijden afgepakt vanwege track limits. Na iets meer dan tien minuten was het Martins voor Jack Doohan en Amaury Cordeel. Richard Verschoor vond zichzelf terug op de vijftiende positie. Vervolgens pakte Fred Vesti de tweede tijd van Doohan af. De Australiër werd uiteindelijk naar P5 gedrukt door Theo Pourchaire, dit terwijl Verschoor bij zijn tweede poging naar de dertiende plek klom.

Met nog iets meer dan tien minuten te gaan doken alle rijders weer de baan op. Ondertussen werd het donkerder en donkerder boven de Red Bull Ring - de FIA gaf voor de start van de kwalificatie aan dat er twintig procent kans op regen was. Na opnieuw een aantal opwarmronden te hebben gereden, gingen de mannen er in de laatste zes minuten weer voor zitten.

Martins scherpte meteen zijn snelste tijd naar 1.14.643, terwijl Vesti en Pourchaire aansloten op de plekken twee en drie. Verschoor verbeterde zich naar P8, maar werd daarna teruggedrukt naar de twaalfde stek. Na de eerste vliegende ronden van de tweede runs ging iedereen weer in de ankers en werd het opnieuw filerijden. Diverse heren klaagden op de boordradio over het feit dat er traag gereden werd.

Jehan Daruvala schoot bij zijn allerlaatste poging door het grind. Bij het terugkomen op de baan kon Enzo Fittipaldi hem ternauwernood ontwijken. Opnieuw werden veel tijden afgepakt wegens track limits. Uiteindelijk behield Martins de snelste tijd, waarmee hij de pole-position voor de hoofdrace op zondag opeiste. Vesti en Pourchaire grepen respectievelijk de tweede en derde startplek. Verschoor kwam niet verder dan de elfde tijd en start beide races dus vanaf die plek. Voor de sprintrace wordt de top-tien omgekeerd, waardoor Jak Crawford de openingsrace als eerste begint, voor Daruvala en Arthur Leclerc.

De F2-sprintrace start zaterdagmiddag om 13.45 uur.

Uitslag F2-sprintrace Oostenrijk: