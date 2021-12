Zhou pakt Formule 2-zege na incidentrijke sprintrace in Abu Dhabi

Enkele uren nadat Oscar Piastri in de eerste sprintrace al de Formule 2-titel op zijn naam had geschreven, werd onder het kunstlicht van het Yas Marina Circuit de tweede sprintrace van de dag verreden. Marcus Armstrong mocht de race van pole-position aanvangen en hield na de start de leiding. Ralph Boschung sloot aan op de tweede plek voor Guanyu Zhou op plaats drie.

Verder naar achteren zorgde kersvers kampioen Piastri meteen voor spektakel door in de eerste bocht aan de binnenkant van Prema-teamgenoot Robert Shwartzman en Liam Lawson te duiken. In de vijfde bocht ging hij opnieuw in de aanval bij Lawson, waarbij de Nieuw-Zeelander buiten de baan werd gedrukt. Het leverde Piastri een tijdstraf op, terwijl hij toch al terug was gezakt naar de veertiende plaats. Lawson kwam na het incident als achtste terug op de baan. Vooraan ging het een stuk beter voor Zhou, die in de chicane de tweede plek van Boschung afpakte.

Een aanvaring tussen Olli Caldwell en Alessio Deledda bracht al snel de safety car op de baan. In de zevende ronde werd het hele veld weer vrijgegeven, maar een enthousiaste Roy Nissany wist Piastri in bocht 9 dermate te verrassen dat het voor de Australiër tot een aanvaring met Jüri Vips leidde. Beide coureurs konden hun weg niet vervolgen, waarna de safety car direct weer de baan op werd gestuurd.

Pech voor Armstrong

Op het moment dat de baan weer werd vrijgegeven sloeg het noodlot toe voor raceleider Armstrong. In de tweede bocht moest hij zijn auto met technische problemen langs de baan parkeren, waardoor Zhou de leiding in de schoot geworpen kreeg. Het zorgde voor een nieuwe neutralisatie, waarna Shwartzman goed zat op te letten toen de coureurs het gas weer in mochten trappen. De Rus ging direct voorbij aan Boschung en zette vervolgens koers richting Zhou, die reageerde met een paar snelle ronden. De Chinees hield daardoor de leiding vast, wat hem uiteindelijk zijn vierde overwinning van het Formule 2-seizoen opleverde.

Achter Zhou, die volgend jaar promoveert naar het Formule 1-team van Alfa Romeo, kwam Shwartzman als tweede aan de finish. Boschung stelde de derde plek veilig en mocht daardoor net als een week geleden in Saudi-Arabië naar het podium. Dan Ticktum snoepte op de valreep nog de vierde plaats af van Felipe Drugovich. Lawson, Jehan Daruvala en Jack Doohan gingen aan de haal met de laatste punten. Bent Viscaal maakte de top-tien compleet namens het team van Trident. De coureur uit Albergen finishte daarmee een plekje voor landgenoot Richard Verschoor.

Zondag staat om 10.00 uur Nederlandse tijd de Formule 2-hoofdrace op het programma, de laatste race van het Formule 2-seizoen. Oscar Piastri mag die race van pole-position aanvangen. De Australiër deelt de eerste startrij met landgenoot Jack Doohan.