Piastri klopt Doohan voor vijfde Formule 2-pole op rij

Net als het duel om de wereldtitel in de Formule 1, wordt dit weekend in Abu Dhabi ook de strijd om het Formule 2-kampioenschap beslist. In tegenstelling tot de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de koningsklasse, is het gevecht in de voornaamste opstapklasse een stuk minder spannend. Oscar Piastri heeft voorafgaand aan het raceweekend op het Yas Marina Circuit namelijk een comfortabele marge van 51,5 punten op Prema-stalgenoot Robert Shwartzman.

Ondanks zijn suprematie in de afgelopen raceweekenden kreeg Piastri vrijdag nog behoorlijk wat tegenstand te verduren in de strijd om pole. Op het vernieuwde Yas Marina Circuit maakte vooral Formule 3-vicekampioen Jack Doohan indruk. De Australiër maakte vorige week in Jeddah pas zijn Formule 2-debuut, maar deed vrijdag meteen mee in het gevecht om de eerste startplek. Even leek een sensatie in de maak, totdat Piastri een 1.35.077 op de klokken bracht en daarmee 0.213s sneller ging dan Doohan. Het bezorgde Piastri zijn vijfde opeenvolgende pole-position in de Formule 2, een prestatie die tot dusver alleen Charles Leclerc wist te leveren. Het bezorgt de Australiër vier extra bonuspunten en de eerste startplek voor de hoofdrace op zondag.

Achter het geheel Australisch onderonsje op de eerste startrij zal Guanyu Zhou zondag als derde mogen vertrekken. De toekomstig Formule 1-coureur van Alfa Romeo bleef de tweede Prema-bolide van Shwartzman nipt voor. Ralph Boschung klokte de vijfde tijd. Theo Pourchaire, die vorige week nog een bezoekje aan het ziekenhuis moest brengen nadat hij vlak na de start niet meer ontweken kon worden door Enzo Fittipaldi, reed de zesde tijd. Liam Lawson klokte de zevende tijd, gevolgd door Felipe Drugovich en Dan Ticktum. Jehan Daruvala eindigde de kwalificatie als tiende, wat hem de eerste startplek oplevert voor de eerste sprintrace van het weekend op zaterdag. De top-tien van de kwalificatie zal die race namelijk in omgekeerde volgorde aanvangen.

Richard Verschoor en Bent Viscaal moesten allebei een volle seconde toegeven op de pole-tijd van Piastri. Verschoor, die dit weekend terugkeert in de Formule 2 als invaller van de geblesseerde Fittipaldi, klokte de zestiende tijd. Viscaal moest vlak achter zijn landgenoot genoegen nemen met de zeventiende stek.

De eerste sprintrace van het Formule 2-weekend gaat zaterdag om 09.20 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag Formule 2-kwalificatie Abu Dhabi