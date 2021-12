Verschoor sluit last-minute deal en racet toch in F2-finale

Richard Verschoor racete de eerste zes evenementen van het Formule 2-seizoen 2021 in dienst van het Nederlandse MP Motorsport, maar moest vanwege financiële problemen zijn plekje afstaan aan Jack Doohan. Voor de seizoensfinale in Abu Dhabi heeft hij toch een plekje op de grid weten te bemachtigen. Verschoor vervangt Enzo Fittipaldi, die bij een zware crash tijdens de zondagrace in Saudi-Arabië een fractuur aan zijn hielbeen overhield.

Verschoor staat momenteel op de tiende plaats in het kampioenschap met 55 punten. Hij won de reversed grid sprintrace op Silverstone. Bij Charouz gaat hij een team vormen met Guilherme Samaia.