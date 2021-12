Pourchaire kwam zondag aan het begin van de Formule 2-hoofdrace niet van zijn plek, waarna zijn ART-bolide over het hoofd werd gezien door Fittipaldi. De Braziliaan knalde vol bovenop de stilstaande Pourchaire, waarna de wedstrijdleiding de race meteen stillegde.

Pourchaire en Fittipaldi kregen snel medische assistentie van de toegesnelde hulpverleners, waarna ze allebei werden afgevoerd naar het King Fahad Armed Forces Hospital in Jeddah. De Formule 2-organisatie meldde kort na het ongeval al dat beide coureurs bij bewustzijn waren en Pourchaire heeft middels zijn social media-kanalen ook een eigen update gegeven.

“Ik wilde jullie even laten weten dat ik over het algemeen in orde ben”, schrijft Pourchaire, die nog niet weet of hij volgende week kan deelnemen aan het afsluitende raceweekend in Abu Dhabi: “Op dit moment weet ik nog niet of dit het einde van het seizoen is voor mij. Het belangrijkste is dat dit echt een zware crash was en Enzo gewond is geraakt. Ik wens hem een spoedig herstel toe.”

Pietro Fittipaldi liet later via zijn sociale media weten dat Enzo een breuk in zijn rechter hielbeen heeft opgelopen. Ook zou de kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi een snee in zijn gezicht hebben, zo bericht de Braziliaanse editie van Motorsport.com.

Eerder dit jaar hield ook Pourchaire zelf al een botbreuk over aan een Formule 2-ongeval. De Fransman brak in juni zijn linkerarm na een crash met Dan Ticktum en Marcus Armstrong in Baku. De Sauber-junior staat desondanks wel vijfde in het Formule 2-kampioenschap. Fittipaldi stapte halverwege het seizoen pas in en scoorde zaterdag in Jeddah zijn eerste twee punten van het seizoen.

De ingekorte Formule 2-hoofdrace werd uiteindelijk gewonnen door klassementsleider Oscar Piastri.