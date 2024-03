Na de vrije training was het zeer de vraag of Rafael Villagoméz mee kon doen. De Mexicaan had zijn Van Amersfoort helemaal aan gort gereden en de reparaties zouden veel tijd kosten. Vlak voordat het licht op groen ging, kwam naar buiten dat hij niet mee kon doen. Een klap voor de rookie, die daardoor nu al weet dat hij de sprint- en hoofdrace van achteraan moet beginnen.

Het werd een zoektocht naar de ideale bandentemperatuur. Meerdere coureurs kozen ervoor om twee rondjes de banden op te warmen. Oliver Bearman deed dat als beste. De titelfavoriet kende een dramatisch eerste weekend waarin hij puntloos bleef, maar in Jeddah zat de Brit er goed bij. Na de eerste snelle rondes stond de Prema-coureur op pole, waarachter Kush Maini de tweede tijd pakte. Richard Verschoor verraste met een tijdelijke derde plek.

Franco Colapinto zorgde ervoor dat hij een maar een snelle ronde kon rijden. In zijn vliegende ronde raakte de Argentijn de muur en dat zorgde voor een verbogen ophanging. De MP-coureur wist dat er nog genoeg tijd was, maar ook dat het nu of nooit moest worden.

Na nog een rondje op hetzelfde bandensetje liet Hauger zien dat hij iemand is om rekening mee te houden. In de trainingen imponeerde de Noor al met de snelste tijd, na zijn tweede rondje op de superzachte Pirelli's stond hij weer bovenaan de lijst. Paul Aron was daarachter indrukwekkend goed bezig en kwam na de eerste snelle rondjes tot een tweede tijd. Verschoor kon zijn start geen vervolg geven en verloor terrein. De Benschopper zakte naar de tiende plek.

Bearman geeft concurrentie het nakijken

Veel coureurs kozen na twee snelle rondes ervoor om een nieuw setje banden te halen, want het beste was er wel vanaf. Zane Maloney was tijdelijk de enige op de baan, maar echt snel was de kampioenschapsleider niet. Na een paar vliegende rondjes kon hij niet verder komen dan een teleurstellende veertiende tijd. Uiteindelijk is een zestiende stek ronduit matig.

Met nog een minuut of tien op de klok werd het weer druk op de baan. Alle coureurs hadden een vers setje banden ondergeschroefd en het merendeel koos ervoor om opnieuw voor twee opwarmrondes te gaan. Andrea Kimi Antonelli werd nog flink aangespoord over de boordradio, want vorig jaar was de snelste ronde op nieuwe banden maar liefst een seconde sneller dan daarvoor.

Bearman schoot enorm uit zijn slof en nam Maini in zijn kielzog mee. De twee rijders waren maar liefst vier tienden sneller dan de rest van het veld. Aron was de derde coureur, voor Roman Stanek die in de Trident goed onderweg was. Verschoor bleef op een tiende stek steken, maar wist dat dat wel sprintpole zou opleveren.

Net zoals de eerste poging kon er nog een snelle ronde uit de Pirelli's geperst worden. Bearman en Maini konden hun tijden niet meer aanscherpen, maar Jak Crawford deed dat wel. De Amerikaan steeg met stip en zette een derde tijd neer. Victor Martins kwam tot een vierde tijd, voor Enzo Fittipaldi. Antonelli herstelde goed na zijn zware Bahrein-weekend en kwam als zesde aan de streep. Verschoor reed ook een goede kwalificatie en is negende. Hij mag vrijdag als tweede de sprintrace beginnen. Aron is degene die de sprint van pole begint.