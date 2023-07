Verschoor verliest P2 in Formule 2-sprintrace België na diskwalificatie

Na een extra formatieronde veroorzaakt door Formule 2-rookie Joshua Mason, werd de sprintrace in gang geschoten. Polesitter Jehan Daruvala kwam goed van zijn plek, terwijl Richard Verschoor vanaf plek twee echt goed moest verdedigen, maar zijn plek behield bij het uitkomen van de eerste bocht en de eerste volledige ronde op die stek doorbracht. Achter het voorste tweetal werd hard geknokt.

In de derde ronde kwam de safety car op de baan. Daruvala kwam vanaf de leiding binnen en viel uit. De coureur uit India moest de strijd staken doordat zijn headrest los was gaan zitten en op het asfalt terechtkwam. Dit betekende dat Verschoor opschoof naar de eerste plek. Bij de herstart ging de Van Amersfoort-coureur redelijk vroeg aan. Enzo Fittipaldi profiteerde hiervan. Hij kon door de slipstream goed aanhaken bij de Nederlander en hield het gat enkele ronden onder de seconde.

Verschoor slaagde er uiteindelijk in een gaatje te slaan en de Braziliaan buiten DRS-bereik te houden. Uiteindelijk breidde de F2-winnaar van de race in Oostenrijk zijn voorsprong verder uit. Achter Fittipaldi was het Théo Pourchaire op plek drie, gevolgd door Dennis Hauger. Dat duo raakte met elkaar in gevecht voor het laatste plekje op het podium. De Fransman kreeg het een aantal keer lastig, maar verdedigde prima bij het ingaan van Les Combes. Dat gat fluctueerde in de slotfase, maar Pourchaire hield stand en werd uiteindelijk derde.

Vooraan werd de druk op Verschoor in de slotfase van de race weer opgevoerd. Fittipaldi kwam met kleine stapjes dichter bij, wist het gat tot onder een seconde te brengen en kreeg diverse keren de kans om met een opengeklapte achtervleugel een aanval te wagen. In de een-na-laatste ronde ging de Red Bull-junior voorbij aan de Nederlander en nam de leiding van Verschoor over. Na zeventien rondjes racen kwam de Carlin-coureur als winnaar over de meet, voor Verschoor en Pourchaire.

De F2-hoofdrace start zondagochtend om 10.00 uur.

Update 17.50 uur: Richard Verschoor is enkele uren na de finish van de sprintrace uit het resultaat geschrapt. De VAR-coureur is gediskwalificeerd omdat hij in de formatieronde en bij de start met een throttle map zou hebben gereden die niet conform de technische reglementen is. Hij moet daardoor zijn P2 inleveren, waardoor Pourchaire die overneemt. Hauger sluit aan op de derde plek terwijl Campos Racing-coureur Ralph Boschung nu het laatste puntje pakt. Voor de winnaar van de race is het ook goed nieuws: hij krijgt nu het bonuspunt voor de snelste raceronde.