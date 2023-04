Na de eerste vrije training van de Formule 1 was het Baku City Circuit gereserveerd voor de Formule 2-coureurs, die na hun training eerder op de dag al toe waren aan de kwalificatie. Nadat de start van de sessie met tien minuten werd uitgesteld, sprong het licht aan het einde van de pits om 15.10 uur lokale tijd alsnog op groen voor een kwalificatie van 30 minuten. Die vreugde was echter van korte duur, want na zes minuten zette Brad Benavides zijn bolide in bocht 1 in de muur. De Amerikaan stapte ongedeerd uit de PHM Racing-auto, maar veroorzaakte met zijn crash wel een code rood.

Het bergen van de auto en de reparaties aan de tecpro- baanafzetting namen ruim een kwartier in beslag, waarna de coureurs opnieuw op de baan verschenen met hun eerste set supersofts. Daarop noteerden zij hun eerste betekenisvolle rondetijden. Hauger deed dat het beste in de eerste run, want de Noor van MP Motorsport klokte 1.53.531 om het veld aan te voeren. Richard Verschoor sloot op ruim één tiende achterstand aan op de tweede stek, voor Oliver Bearman, Kush Maini, Enzo Fittipaldi, Théo Pourchaire, Arthur Leclerc, Frederik Vesti, Victor Martins en kampioenschapsleider Ayumu Iwasa op P10.

De rijders kwamen intussen terug naar de pits om een nieuwe set supersofts te halen, waarmee ze in de laatste tien minuten van de kwalificatie terugkeerden op het asfalt, nadat met name Fittipaldi zeer langzaam reed om andere rijders de kop op te dringen. Eenmaal uitgespeeld werden er meteen verbeteringen genoteerd. Zo klokte Vesti in zijn eerste ronde 1.53.271 om de koppositie over te nemen, maar die tijd zou uiteindelijk ruimschoots niet voldoende blijken voor de pole-position in de zondagse hoofdrace.

Voor de allerlaatste poging werd het tempo namelijk nog verder opgevoerd. Hauger slaagde er met zijn laatste ronde in om kortstondig de kop over te nemen, maar lang kon hij daar niet van genieten. Maar liefst vier coureurs zouden nog onder de tijd van de Red Bull-junior duiken, waarbij Bearman dat met de grootste marge deed. De rookie van Prema klokte 1.52.652 en dat was nipt voldoende om Fittipaldi van pole-position te houden. Het verschil tussen de twee was slechts 0.012 seconde. De derde positie is voor Pourchaire op slechts 0.053 seconde, terwijl Vesti op P4 tegen slechts 0.071 seconde achterstand aankeek. Hauger noteerde dus de vijfde tijd, voor MP-teamgenoot Jehan Daruvala en Jak Crawford. De top-tien werd gecompleteerd door Martins, Zane Maloney en Verschoor, die met zijn tiende tijd wel de pole-position voor de zaterdagse sprintrace veiligstelde.

De sprintrace van de Formule 2 in Azerbeidzjan, met Verschoor dus op pole-position, begint zaterdag om 13.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule 2 Baku - Kwalificatie

