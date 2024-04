Italiaanse grootmacht treedt toe tot IndyCar Series

Voor het nieuwe avontuur in de IndyCar zal Prema Racing gebruikmaken van Chevrolet-motoren. Het Italiaanse raceteam gaat twee auto's inschrijven en doet dan ook meteen mee aan het hoogtepunt van de kalender, de Indy 500. "De aankondiging van vandaag markeert een cruciaal moment in de geschiedenis van Prema Racing", zegt teambaas Rene Rosin. "De stap naar de IndyCar Series en deelname aan de wereldberoemde Indianapolis 500 is een droom die uitkomt voor onze familie en iedereen die bij ons bedrijf betrokken is. We hebben enorm veel respect voor IndyCar, haar unieke uitdagingen en sensationele geschiedenis, en we kijken ernaar uit om er deel van uit te maken."

Rosin erkent dat het 'niet makkelijk' zal worden in de IndyCar, maar: "We zijn vastbesloten om ons uiterste best te doen, zo snel mogelijk te leren en vanaf het begin een grote kanshebber te zijn. De wil om voor de zege te strijden is onze drijfveer en de zwaarte van de uitdaging zal ons alleen maar meer motivatie geven om te slagen", voegt de teambaas toe. "Dit nieuwe hoofdstuk zal ook gunstig zijn voor Prema Racing en zijn mensen, omdat het geweldige leermogelijkheden en kennisoverdracht oplevert. We willen IndyCar bedanken voor het warme welkom en Chevrolet voor de steun aan dit project. We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan in onze nieuwe werkplaats in Indiana en zo snel mogelijk de baan op te gaan."

Het team spreekt in het persbericht van een 'state-of-the-art-faciliteit' in Indiana. Dit nieuwe project zou Prema op 'meerdere vlakken' moeten helpen, aangezien het 'een extra laag knowhow, ervaring en technische vooruitgang' biedt. Het team noemt het ook een mogelijkheid voor coureurs, ingenieurs, monteurs en andere teamleden om te groeien. Binnenkort begint Prema al met de voorbereidingen voor 2025 en moet er meer duidelijkheid komen over de rijdersline-up, sponsors en partners voor het debuutseizoen in de IndyCar.

Prema is in 1983 opgericht door Angelo Rosin en heeft door de jaren heen naam voor zichzelf gemaakt door het opleiden van succesvolle coureurs. Meerdere F1-coureurs hebben op weg naar de koningsklasse voor Prema gereden, waaronder Charles Leclerc, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Logan Sargeant, Lance Stroll, Zhou Guanyu en Pierre Gasly. Ook F1-kampioen Jacques Villeneuve en IndyCar-coureurs Felix Rosenqvist en Marcus Armstrong hebben het Italiaanse team vertegenwoordigd.

De IndyCar ziet de komst van Prema Racing dan ook als goed nieuws. "Prema Racing zal met zijn wereldwijde bereik en buitengewone aanwezigheid in de openwielracerij een geweldige aanvulling zijn op onze groeiende en zeer competitieve paddock", zegt IndyCar-president Jay Frye. "We kijken ernaar uit om Rene en Prema in 2025 op de grid van de IndyCar Series te zien."