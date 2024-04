Het luxeprobleem waar IndyCar mee zit door komst van Prema

In 2023 telde de IndyCar een recordaantal van 27 deelnemers over het gehele seizoen. Daarmee kwam het Amerikaanse formulekampioenschap tegen het plafond aan van sommige circuits, waaronder Toronto en Mid-Ohio, waar maximaal 27 pitboxen zijn. De aankondiging dat het veld in 2025 nog eens twee nieuwe auto's telt door de komst van Prema Racing kan rekenen op veel enthousiasme, maar de vraagtekens over de toekomst van de IndyCar en het format met zo'n groot veld nemen alleen maar toe.

Bij een persconferentie naar aanleiding van die aankondiging spreekt IndyCar-president Jay Frye van een luxeprobleem. "We hebben het er al eerder over gehad: er zijn nu al problemen op sommige locaties waar we naartoe gaan, nietwaar?", vraagt hij zich hardop af. "Het is iets wat we moeten evalueren voor de toekomst. Het is zeker een probleem, maar een echt goed probleem om te hebben - iets wat we zullen oplossen."

Door de komst van Prema zou de IndyCar maar liefst 29 vaste deelnemers tellen in 2025 - mits de huidige teams doorgaan en niks aan hun line-ups wijzigen. Dat zorgt er ook voor dat de situatie voor teams voor het hoogtepunt van het jaar - de Indy 500 - een stuk penibeler wordt. Teams die extra auto's willen inzetten moeten plots vrezen dat zij er niet bij staan met één of meerdere coureurs doordat het aantal plaatsen voor die race blijft vaststaan op 33. Het luxeprobleem neemt bovendien toe, zo maakt Frye bekend. "Er zijn gesprekken met twee of drie verschillende partijen gaande", onthult hij. "Zoals gezegd is het een probleem, maar het is een goed probleem om te hebben. Er is veel interesse in de IndyCar. Als je terugkijkt op wat er de afgelopen jaren is gebeurd, denk ik dat er veel goede dingen gebeuren. Er is momenteel veel interesse in IndyCar, ja."

Probleem voor later

Net als in het World Endurance Championship - door de introductie van de Hypercars en LMGT3's - zit het veld zo al tegen de limiet aan, maar een concrete limiet voor de nabije toekomst wil de IndyCar-president nog niet geven. "We zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk auto's van start te laten gaan", benadrukt Frye. "Maar zoals je zegt zijn er natuurlijk limieten. Er zal een tijd komen dat we het moeten aanpakken - en dat zullen we dan ook doen."

Een andere bijkomstigheid van deze uitbreiding is dat er meer plek is voor talent binnen de autosport om aan de slag te gaan. Toen Frye net aan het roer stond was er nog juist een gebrek, nu dus een overvloed aan vacatures. Het is voor die teams alleen de vraag waar zij het talent vandaan moeten halen. "Net als met de hoeveelheid auto's is dit een probleem, maar wel een geweldig probleem om te hebben", herhaalt Frye zijn eerdere woorden. "We hebben al wat dingen geprobeerd, zoals vorig jaar met een banenportaal van de IndyCar om te helpen werven. Veel teams hebben gebruikgemaakt van dat portaal. Als groep werken we samen met de paddock om nieuw en jong talent aan te trekken. Het is op dit moment een geweldige kans voor veel jonge mensen om in de sport te komen op een moment dat deze snel groeit. Het is een probleem, maar een goed probleem. Een die we met zijn allen aanpakken en ik denk dat we het wel zullen overzien."

De IndyCar heeft een luxeprobleem door de komst van Prema. Foto door: Gavin Baker / Motorsport Images

De beruchte charters

De groei van het IndyCar-veld valt samen met het plan van de IndyCar om een chartersysteem te introduceren. Daarmee volgt het het voorbeeld van de NASCAR, waar teams garantie krijgen op deelname aan het kampioenschap en aanspraak maken op het prijzengeld. Het is nog niet bekend hoe het chartersysteem in de IndyCar er precies uit komt te zien, aangezien de sport nog hard bezig is met het vastleggen van het proces. Wel moet het hetzelfde principe als de NASCAR volgen: teams die dus een charter kopen, krijgen gegarandeerd een plek op de grid en maken aanspraak op geld uit de prijzenpot.

Wel zou het chartersysteem naar verluidt plaats bieden voor 25 charters. In een kampioenschap dat nu al uit 27 deelnemers bestaat en vanaf volgend jaar 29, betekent dat dus dat vier coureurs geen garantie hebben op een deelname. Daarbij zou bovendien een limiet van drie charters per team gelden, wat ook weer een groot team als Chip Ganassi Racing pijn kan doen aangezien zij met vijf auto's deelnemen in 2023.

Een twistpunt in die hele discussie is hoe het chartersysteem zou werken met de Indy 500. Daar moeten teams zich bewijzen in de kwalificatie en als er meer dan 33 inschrijvingen zijn, zullen er dus coureurs afvallen voordat de race begonnen is. Met het chartersysteem zouden 25 teams zich geen zorgen hoeven te maken over een deelname, waardoor de groep die dat wel moet doen zeer beperkt wordt. Dat kan het weer een stuk minder aantrekkelijk maken voor kleinere teams om zich in te schrijven voor het hoogtepunt van de IndyCar-kalender. Op circuits waar plek is voor maximaal 27 coureurs, zou er met zo'n chartersysteem zelfs gestreden kunnen worden om deelname aan een reguliere race in het kampioenschap.

Zo beleeft de IndyCar een gouden tijdperk wat betreft de interesse in de sport, maar moet het de komende tijd ook flink aan de bak om met oplossingen te komen voor de luxeproblemen waar het nu - en vanaf volgend jaar al helemaal - mee kampt.