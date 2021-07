IJzersterke Verschoor pakt allereerste Formule 2-zege op Silverstone

Verschoor kende vrijdag al een goede start van zijn vierde raceweekend in de Formule 2 door zich op het circuit van Silverstone als derde te kwalificeren voor de hoofdrace op zondag. Het leverde hem de achtste startplek op voor de eerste sprintrace zaterdagochtend, waar de top-tien van de kwalificatie in omgekeerde volgorde vertrok. Verschoor eindigde de sprintrace uiteindelijk ook op de tiende plek, wat hem de pole-position opleverde voor de tweede sprintrace later op de dag, waarvoor de top-tien opnieuw in omgekeerde volgorde zou plaatsnemen op de startgrid.

Vanaf de eerste startplek kende Verschoor een goede start van de tweede van drie Formule 2-races dit weekend. De Nederlander sloeg meteen een gaatje, maar de opgebouwde voorsprong kon hij gelijk weer inleveren nadat de wedstrijdleiding de safety car de baan op had gestuurd. Een spin van Ralph Boschung in de openingsronde was de oorzaak: de Zwitser kwam na een foutje terug op de baan terecht, waarna hij niet meer ontweken kon worden door Alessio Deledda.

Safety cars brengen Verschoor niet van zijn stuk

Nadat de baan weer was vrijgegeven was Verschoor opnieuw goed wakker bij de herstart, waardoor hij snel weer een gaatje kon slaan naar zijn concurrenten. Het duurde niet lang voordat de coureur uit Benschop zijn voorsprong echter opnieuw als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. Deze keer was een aanrijding tussen Bent Viscaal en Jehan Daruvala de oorzaak van een safety car-situatie. Viscaal probeerde het Red Bull-talent in Stowe buitenom in te halen, maar een momentje van overstuur bij Daruvala leidde tot een aanrijding tussen beide coureurs, wat voor Viscaal het einde van de race betekende. Daruvala kon zijn weg na een bezoekje aan de pits wel vervolgen, maar kon een puntenfinish op zijn buik schrijven.

De tweede onderbreking leek de onverstoorbare Verschoor weinig te deren. De coureur van MP Motorsport hield het hoofd namelijk koel en had opnieuw een perfecte herstart, waardoor hij wederom al snel een gat wist te slaan naar zijn concurrenten. De Nederlander bleef vervolgens foutloos tot aan de finish, waardoor hij na 21 ronden als eerste de eindstreep passeerde en zo zijn eerste overwinning in de Formule 2 pakte.

Achter Verschoor kwam Marcus Armstrong als tweede aan de finish. De DAMS-rijder had Verschoor de hele race in het vizier, maar de Nederlander stelde hem niet in staat om een gooi naar de overwinning te doen. Armstrong leek echter vrede te hebben met zijn eerste podiumfinish van het Formule 2-seizoen. Op een derde plaats maakte Dan Ticktum voor eigen publiek het podium compleet.

Oscar Piastri kwam als vierde aan de finish, nadat hij zich in de slotfase nog langs Liam Lawson had geknokt. Juri Vips kwam als zesde over de eindstreep, Felipe Drugovich finishte als zevende, David Beckmann pakte met een achtste plaats het laatste puntje.

Zondagochtend zal op Silverstone de derde en tevens laatste race van het Formule 2-weekend worden verreden. Piastri en Guanyu Zhou delen de eerste startrij voor de hoofdrace. Verschoor zal als derde mogen vertrekken.

Uitslag Formule 2 Sprintrace Silverstone