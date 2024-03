Enzo Fittipaldi en Van Amersfoort Racing winnen F2-hoofdrace in Jeddah

Kush Maini begon de hoofdrace van het FIA F2-kampioenschap in Jeddah over 28 ronden vanaf pole, gevolgd door Jak Crawford (DAMS), Victor Martins (ART) en Enzo Fittipaldi (Van Amersfoort Racing). Trident-coureur Richard Verschoor, zaterdag nog gediskwalificeerd na zijn overwinning in de sprintrace, vertrok vanaf P8.

Maini was goed weg en kon zijn leidende positie zonder problemen behouden. Achter de Invicta-coureur was het Andrea Kimi Antonelli (Prema) die een prima start had en een plekje opklom naar P4. Bij het uitkomen van de eerste bocht spinde Pepe Martí. De Spanjaard van Campos Racing nam Roman Stanek (Trident) mee en dat leverde direct een safetycar op. Gabriel Bortoleto (Invicta) werd de derde uitvaller. De Braziliaan kwam slecht bij de start en leek met aandrijfproblemen te kampen.

Pepe Marti (Campos Racing) gaat in de rondte. Foto door: Mark Sutton

Na drie ronden was de rotzooi opgeruimd en werd de race weer in gang getrokken. Maini lag nog steeds aan de leiding voor Crawford en Fittipaldi met Verschoor op de achtste plaats. Kampioenschapsleider Zane Maloney lag ver buiten de punten op P13.

Eerste bandenstops gooien rangschikking in de war

In de vijfde ronde werd de DRS geopend. Maini wist zijn achtervolgers op meer dan een seconde houden en daarachter vormde zich een DRS-treintje tot en met Antonelli op P4. Daarachter zat een gat van drie seconden naar Martins op P5 met Isack Hadjar, Dennis Hauger en Verschoor op het vinkentouw. Lang duurde dat echter niet, want vanaf de zevende ronde kwamen de eerste auto's naar binnen voor de bandenwissels.

Vooraan had Juan Manuel Correa (Dams) de leiding in de race overgenomen van Maini, met in zijn kielzog Taylor Barnard (PHM) en Amaury Cordeel (Hitech). Het echte gevecht vond echter iets verder naar achteren plaats tussen Antonelli en Crawford. De twee waren rondenlang aan het strijden. Daarbij zou de Italiaan de Amerikaan van de baan hebben gedrukt. De zaak werd onderzocht, maar een straf leverde dat tijdens de race niet op.

Colapinto veroorzaakt tweede safetycar

In ronde 15 moest de safetycar voor de tweede keer in actie komen. Franco Colapinto (MP Motorsport) toucheerde de muur. Hij kon nog even door, maar de wielophanging was dusdanig beschadigd dat hij in de volgende bocht spinde en zijn motor afsloeg. Raceleider Correa ging niet naar binnen voor een nieuwe set banden, waar de coureurs achter hem wel op vers(er) rubber stonden. Verschoor bevond zich op dat moment op P12.

Met nog tien ronden te gaan werd de baan weer vrijgegeven en trapte het zeventien auto's tellende deelnemersveld het gas weer in. Aanvankelijk bleven positiewisselingen uit, maar toen na twee ronden de DRS weer mocht worden gebruikt, zagen we links en rechts inhaalmanoeuvres. Vooraan ging Cordeel (op supersofts) eenvoudig voorbij aan Correa voor de leiding in de wedstrijd. Grote vraag was of de Belg zijn banden nog acht ronden heel kon houden. Achter Correa begon nu Fittipaldi aan te dringen. De Braziliaan van Van Amersfoort had de gang er goed in zitten en ging in de 22ste ronde in één ruk Correa en Cordeel voorbij. De nieuwe raceleider reed meteen anderhalve seconde weg bij zijn achtervolgers en leek de beste papieren te hebben voor de overwinning.

Vijf ronden voor het einde gingen opeens de waarschuwingslampen voor een virtual safetycar knipperen. Zak O'Sullivan (ART) was op een ongevaarlijke plek gespind en moest worden weggeduwd. Een ronde later konden de schermutselingen weer worden voortgezet, met Fittipaldi nu bijna vier seconden voor op zijn concurrenten. Achter hem vormde zich een lange DRS-trein. Maini kon profiteren en klom op naar P2, met Cordeel nog steeds op de derde plaats. De Belg stond echter zwaar onder druk van Crawford en moest de Amerikaan van DAMS in de laatste ronde voorbij laten, direct gevolgd door Hauger die op de finishlijn ook nog eens Crawford voorbij ging en zo de laatste plaats op het podium opeiste. Crawford werd vierde, Cordeel vijfde. Antonelli eindigde op de zesde plaats, Verschoor werd keurig achtste, goed voor vier punten.

Na afloop dankte een emotionele Fittipaldi zijn team voor de fantastische auto. Ook stond hij nog even stil bij zijn oom Wilson Fittipaldi die anderhalve week geleden overleed.

De volgende Formule 2-races zijn op 23 en 24 maart in Australië.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace in Saudi-Arabië: